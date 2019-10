Médicos fazem cirurgia cerebral em direto no Facebook a mulher consciente

Jenna Schardt, de 25 anos, foi submetida a uma cirurgia ao cérebro enquanto estava consciente no Texas, Estados Unidos. O procedimento foi transmitido em direto no Facebook, "para ajudar outras pessoas que podem ter que fazer um procedimento semelhante", explicou a paciente.





Methodist Dallas Medical Center

Os médicos dorealizaram a cirurgia para remover uma massa de vasos sanguíneos enrolados no cérebro, que prejudicavam a fala e causavam convulsões a Jenna.

No início da operação, Jenna foi colocada sob anestesia para que os médicos lhe pudessem cortar o crânio. Assim que chegaram ao cérebro, a paciente foi acordada para que pudesse falar e responder a perguntas, ajudando os médicos a mapear o seu cérebro.



Durante a cirurgia, Jenna identificou uma série de números, cores, animais e outros objectos num iPad. Esse procedimento ocorreu para que os médicos soubessem se a função do cérebro se mantinha durante a operação: neste tipo de cirurgia, cortar só um milímetro a mais para a direita ou esquerda pode afetar as capacidades de Jenna.

"Basicamente, já temos um sistema de rastreio GPS para o cérebro, e precisamos de descobrir onde estão os lugares que queremos evitar e onde estão os lugares onde podemos ir", afirmou o médico Nimesh Patel, que ajudou a narrar o procedimento no vídeo. "Qualquer pequeno movimento, um milímetro para a esquerda, um milímetro para a direita, pode afetar a sua fala", explicou.

Dezenas de milhares de pessoas assistiram à transmissão ao vivo: o vídeo já tem mais de 100 mil visualizações. Poucas horas depois da cirurgia, o hospital escreveu no Facebook que a paciente estava bem e acompanhada pelos pais.

A neurocirurgia com os pacientes conscientes tornou-se um procedimento mais comum para os médicos nos últimos anos. Entre as operações, destaca-se a feita a uma que tocou saxofone na maca.