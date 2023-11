Papas, purés, snacks e boiões com refeições. Estes são apenas alguns dos produtos alimentares para bebés à venda em Portugal que não estão de acordo com as orientações internacionais sobre alergias, uma vez que não têm alergénios na sua composição. A conclusão é de um estudo do Instituto Universitário de Ciências da Saúde (CESPU), que avaliou a presença de alergénios em 411 produtos alimentares comerciais para bebés, à venda em 10 cadeias de hipermercados e supermercados.