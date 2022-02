Europa levanta restrições, mas Portugal já é o terceiro país com menos regras

A OMS recomenda que os países continuem vigilantes e prudentes, numa altura em que vários países da Europa começaram a aliviar as restrições contra a pandemia. Portugal é um dos países com maior abertura, mas apenas a Dinamarca e a Irlanda colocaram já um fim a todas as medidas relacionadas com a pandemia.

Esta semana vários países europeus anunciaram o alívio de restrições para conter a covid-19. A Dinamarca tornou-se mesmo no único país que deixou cair todas as restrições. Mas e Portugal? Apesar da existência de algumas regras, somos o terceiro país da Europa com menos restrições, segundo a Our World In Data.



Portugal é mesmo dos poucos países, em conjunto com os Países Baixos e a Dinamarca, que já não aplicam medidas de isolamento para os contactos nas escolas. No nosso País, já foram distribuídas mais de cinco milhões de doses de reforço contra a covid-19 e Graça Freitas admitiu mesmo a possibilidade do fim do isolamento para casos positivos, sem sintomas. A máscara obrigatória continua em espaços fechados e também continua a ser necessário apresentar certificado digital ou teste com resultado negativo no acesso a estabelecimentos turísticos e alojamento local, restaurantes, casinos e ginásios.



O teste negativo obrigatório ou certificado de recuperação, exceto a quem já foi vacinado com uma dose de reforço da vacina há pelo menos 14 dias, continua obrigatório para bares, discotecas e grandes eventos.