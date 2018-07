Abhishek Singh criou uma aplicação que permite a Alexa, assistente virtual inteligente da Amazon, perceber linguagem gestual. O projecto consiste numa câmara que é capaz de identificar gestos e interpretá-los como texto e discurso.

"Se a voz é o futuro da informática, o que será daqueles que não podem falar ou ouvir?", pergunta Singh na descrição do vídeo - o criador usa sempre linguagem gestual para se expressar com legendas para traduzir esta linguagem.

"O futuro dos dispositivos domésticos deve ser inclusivo para os utilizadores surdos", acrescenta.

Nos últimos anos tem-se tornado mais popular os assistente de voz da Apple, Google e Amazon. Mas para os surdos, um futuro controlado por estes dispositivos levanta problemas.











Este projecto oferece uma potencial solução. "Se estas invenções serão centrais na forma como interagimos com as nossas casas e realizamos tarefas, tem de ser pensar naqueles que não podem falar ou ouvir", afirma Singh no seu vídeo.

O autor usou a plataforma de aprendizagem Tensorflow, o que implicou a repetição de gestos em frente a uma webcam para que o sistema aprendesse o básico da linguagem gestual. Depois conectou este sistema ao software da Google Text-to-Speech para que ele lê-se as palavras correspondentes. O portatil de Abhishek Singh servia de intérprete entre o utilizador e a Alexa.

Citado na BBC, Singh diz que "não há nenhuma razão para a Amazon Show, ou outro tipo de câmara e ecrã que é assistente de voz, não construir os dispositivos com esta funcionalidade". A Nvidia, empresa de tecnologia, também explorou maneiras da inteligência artificial legendar automaticamente com sinais de linguagem gestual.

Jeffrey Bigham, perito em interacção entre humanos e computadores da Universidade de Carnegie Mellon, manifestou à BBC que esta invenção de Singh é "uma prova do conceito funcionar". Mas, adverte que é muito difícil criar um sistema inteiro capaz de reconhecer linguagem gestual.

Aine Jackson, da Associação Britânica de Surdos, realça: "Muitas destas tecnologias estão a moldar o nosso mundo. Estes novos recursos empolgantes permitem soluções imaginativas para o acesso das pessoas surdas a estas tecnologias".