A luz emitida pelos ecrãs de smartphones pode ser muito prejudicial para a saúde ocular e levar mesmo à cegueira. É esta a conclusão de um estudo da Universidade de Toledo, nos Estados Unidos e publicada na revista científica Nature.

De acordo com a investigação, a luz poderá transmitir toxinas para as células da retina. Estas depois poderão propagar-se pelo restante olho, afectando a visão e, no pior cenário, causando a cegueira.

O estudo indica que, além deste efeitos prejudiciais, a luz azul pode também incomodar o sono quando exposta em ambientes mais escuros e poderá originar doenças como a degeneração muscular, associada normalmente às idades mais avançadas e que pode ser acelerar a cegueira.