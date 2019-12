Fazer compras no Natal tem de ser tão estratégico como um jogo de xadrez. Sabia que deve pagar sempre com dinheiro vivo e fazer todas as compras no mesmo dia? Susana Albuquerque, coordenadora de Educação Financeira da Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC), explica à SÁBADO como podemos controlar os gastos nesta altura do ano e como fazer as compras de forma inteligente para poupar o orçamento familiar nesta época do ano.



Quais são os maiores erros financeiros cometidos no Natal?

Um dos grandes erros financeiros que se comete na quadra natalícia é não definir um orçamento para todas as despesas que o Natal traz consigo, desde jantares, à ceia da consoada, aos presentes, a possíveis deslocações e decorações próprias da época.

Outro erro comum é não ser feito um planeamento com antecedência das compras necessárias para o Natal, isto porque ao planear com antecedência pode-se fugir à confusão típica dos últimos dias antes da consoada e há uma menor tendência para fazer compras com a pressão do tempo, provavelmente a um preço inflacionado.

Existe ainda outro erro bastante comum nesta quadra festiva: não fazer uma comparação prévia de preços antes de serem feitas as deslocações às lojas físicas ou fazer as compras online, isto porque poderá oferecer os presentes que pretende e que se adaptam ao montante inicialmente estipulado sem ser preciso esticar o orçamento.



Qual é a percentagem do orçamento que pode ser gasto em presentes?

Para se respeitar o orçamento nesta época de maior consumo, é essencial que se divida o montante a gastar em categorias e se defina também quanto se quer desembolsar para cada uma delas. O ideal seria que o orçamento para a quadra natalícia não fosse superior a 30% do subsídio de Natal ou do rendimento mensal, para que o restante seja aplicado em poupança ou investimentos.

Definir e respeitar qual o valor a gastar nas várias categorias de despesas, especialmente no que toca às prendas, é um ponto-chave bastante importante para cumprir com o orçamento familiar.



Devemos fazer um orçamento antes desta época?

A definição e controlo do orçamento para a época de Natal é um dos tópicos que não pode falhar nesta altura do ano, isto porque a quadra natalícia não deve ser considerada sinónimo de gastos sem limite. Ao estabelecer um orçamento está a controlar o dinheiro que vai gastar com as despesas inerentes a esta época. Cumprindo este orçamento, estipulado com antecedência, vai respeitar os seus limites financeiros, mantendo o seu equilíbrio orçamental.



Quais são os riscos de criar um crédito para esta quadra?

Além das estratégias de marketing e campanhas de publicidade que se instalam no mês de dezembro, os bancos, as empresas de crédito e os retalhistas aproveitam também para lançar campanhas de crédito ao consumo e apelarem ao financiamento dos gastos nesta quadra festiva. É essencial saber que ao contrair um crédito está a começar uma relação contratual com uma nova instituição de crédito, por isso há que avaliar os custos de contratação do crédito. Por isso, antes de se pensar num crédito, devemos ter em conta qual o peso das prestações no orçamento mensal porque não se pode pôr em causa o orçamento familiar dos meses que se avizinham.

O conselho para esta época festiva e igualmente aplicado ao resto do ano, passa por ponderar se é mesmo necessário recorrer a um crédito e quais os custos do mesmo.



Que mensagem devem passar às crianças?

O Natal é, por excelência, a época das crianças. Deste modo, é importante controlar as expectativas dos mais novos no que toca a receber presentes nesta quadra festiva. Para isso devem elaborar uma lista de prendas que gostavam de receber e selecionarem duas ou três coisas de que gostam mesmo, explicando sempre às crianças que existe um orçamento definido para os gastos do Natal – até mesmo o Pai Natal tem um limite de gastos por criança - e, por isso, deve também existir um limite de ofertas. Além disso, é importante explicar-lhes que quanto menos consumirem, mais estão a ajudar o planeta.



Que dicas daria para controlarem os gastos?

Ter em mente o orçamento definido, assim como levar a lista de presentes para as compras de Natal é a melhor forma de controlar gastos e despesas desnecessárias.

Planear com antecedência as compras que são precisas fazer e definir uma lista de presentes para cada pessoa, assim como um valor máximo para cada prenda, irá ajudar a cumprir a listagem de compras e a focar no que é realmente necessário adquirir.

Realizar as compras natalícias todas no mesmo dia é uma excelente opção para poupar em despesas extra, nomeadamente combustível, parques de estacionamento, prendas de última hora e claro, as chatices com o trânsito.

Aproveitar as promoções em folhetos, cupões, campanhas promocionais ou até a altura de saldos é também outra excelente forma de poupar algum dinheiro no final do mês e controlar o seu orçamento.



Reutilizar os enfeites decorativos que já têm por casa é uma boa oportunidade de poupança. Se alternar entre nas decorações que já tem, escolhendo uma cor num ano e outra no ano seguinte irá parecer uma decoração nova todos os anos. Caso estejam bem preservados, pode-se sempre aproveitar os papéis de embrulho, laços e fitas dos presentes anteriormente recebidos porque vão estar impecáveis para serem reutilizados.



Ser criativo e fazer os próprios presentes torna-se numa forma diferente de oferecer prendas únicas e especiais, ao mesmo tempo que vai originar uma poupança significativa no final da época natalícia.



Oferecer cartões-oferta tem vindo a registar-se uma tendência de presente de Natal e desengane-se quem acha que é uma prenda pouca pensada, pelo contrário, é uma prenda que exige um balanço entre o orçamento de quem oferece e a escolha de uma loja que a pessoa, por norma, gosta e usufrui.



O que fazer para resistir à tentação?

Usar o dito "dinheiro vivo" em vez de cartões de crédito pode ser uma forma de resistir às compras por impulso, deste modo, não se perde a noção de quanto se está efetivamente a gastar. Levantar o dinheiro no multibanco considerado indicado para o gasto que se pretende fazer irá garantir que o orçamento se mantenha saudável.



É ainda essencial nunca ir às compras com fome ou com picos de emoção negativas (stress, tristeza ou depressão) ou positivas (alegria ou euforia), pois isso reduz a capacidade de raciocínio para avaliar se aquela compra é mesmo necessária ou não, assim como para proceder à comparação de preços, etc.



É uma fonte de discussão entre casais?

Decidir em conjunto o orçamento familiar para o Natal e, acima de tudo, respeitá-lo é meio caminho andando para evitar discussões entre casais. Neste sentido os casais devem tirar um tempo sem interrupções dos filhos ou dos telemóveis para fazerem, em conjunto, o orçamento para esta época e combinar os gastos que podem ou querem fazer.

Se um membro do casal tiver tendência a gastar mais do que o outro, pode ser uma fonte de desacordo, aqui é essencial saber fazer cedências. Ambas as partes devem chegar a um consenso, tanto no que vão oferecer como no que vão gastar para cada prenda.

A tomada de decisões em conjunto e a discussão (sem acusações ou julgamentos) sobre os gastos, orçamento e prendas natalícias pode ser produtiva para os casais, que chegam assim a um entendimento mútuo, aplicar este método a outras decisões de vida é fundamental para criar uma relação e um orçamento familiar saudáveis.