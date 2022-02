Especialistas divididos sobre alívio de restrições da pandemia

Numa altura em que os números de novos casos de infeções de covid permanecem elevados, mas parecem estar a desacelerar - foram hoje contabilizados 54.693 casos e 49 mortes, quando na quinta, dia 27 de janeiro, foram atingidos os 65.706 casos - a Direção-Geral da Saúde já começou a estudar o possível alívio de restrições após ultrapassado o pico desta quinta vaga.

A ideia é que com mais de 90% da população vacinada e uma larga percentagem que já teve contacto com o vírus é possível contar com uma imunidade de grupo que permite regressar a uma normalidade pré-pandemia. Deixar de usar máscara nos espaços públicos fechados, não testar após um contacto com alguém positivo, fim dos isolamentos profiláticos.

Para o parasitologista Miguel Prudêncio, o caminho para a normalização deve ser feito o mais breve possível, sobretudo nas escolas. "Não se justifica que as crianças sem sintomas sejam impedidas de frequentar a escola quando os pais ou irmãos testam positivo", defende o investigador do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, em Lisboa.