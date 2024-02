Emissões de dióxido carbono produzidas por veículos pesados aumentaram 30%

As emissões de dióxido de carbono (CO2) produzidas por veículos pesados aumentaram 30% desde 2000, alertou esta quinta-feira o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) num relatório que pede "regulamentação ambiciosa" para reduzir esta poluição.







Greve motoristas - camiões a cumprir serviços mínimos André Guerreiro

"Os camiões e os autocarros contribuem para o crescimento económico em quase todo o mundo, mas são necessárias regulamentações ambiciosas para travar as suas emissões, que geram impactos ambientais e na saúde", indica o chefe da Unidade de Mobilidade Sustentável do PNUMA, Rob de Jong, no documento.A instituição salienta que os veículos pesados são responsáveis por mais de 40% das emissões de óxido de azoto (poluente atmosférico) nas estradas.Estes transportes são, segundo o documento, responsáveis por 60% das partículas abaixo de 2,5 mícrons (um mícron corresponde à milésima parte do milímetro), que podem causar problemas cardíacos e pulmonares nas pessoas que as respiram e ainda 20% do carbono negro, formado pela combustão incompleta dos combustíveis utilizados.O relatório alerta que a utilização de veículos pesados deverá continuar a subir "consideravelmente devido ao aumento das atividades económicas e à necessidade de transportar pessoas e mercadorias".O problema é particularmente grave nos países em desenvolvimento, que dependem da importação de veículos pesados usados, por vezes em mau estado de conservação, poluentes e inseguros.Não existem países com requisitos mínimos para a exportação de veículos pesados usados, de acordo com o relatório, que também conclui que a regulamentação em mais de metade dos países importadores é "fraca" ou "muito fraca" e está a ser inadequadamente aplicada.Neste contexto, "é uma responsabilidade partilhada dos países importadores e exportadores garantir que os veículos usados mais limpos e mais seguros estejam disponíveis nas estradas dos países em desenvolvimento", estabelecendo "normas mínimas".Dados referidos no relatório mostram que a grande maioria dos camiões e autocarros registados na União Europeia são a diesel, facto que leva o PNUMA a recomendar uma mudança para tecnologias mais limpas em alguns autocarros."A introdução de tecnologias mais limpas nos autocarros pode ser um importante motor da revolução global em direção a transportes com baixas emissões e, em última análise, com emissões zero", afirmou De Jong.O relatório baseia-se em dados de exportação do Japão, da União Europeia e da Coreia do Sul, que, em conjunto, representam cerca de 60% do mercado de exportação de veículos pesados novos e usados para 146 países, predominantemente de baixo e médio rendimento.O PNUMA admite que o relatório é limitado pela falta de dados públicos disponíveis dos Estados Unidos, que não separam as exportações de veículos novos e usados, e da China, um exportador emergente.