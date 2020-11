Exportação de carros usados está a aumentar a poluição, alerta ONU

São milhões os carros exportados todos os anos por todo o mundo e o seu transporte - e ausência de políticas de regulação de importação de veículos - está a contribuir para o aumento da poluição, com o despejo de veículos velhos, poluentes e inseguros em países em desenvolvimento.



De acordo com um novo relatório realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP), entre 2015 e 2018, 14 milhões de veículos ligeiros foram exportados a nível mundial. Cerca de 80% foram para países de rendimentos baixos e médios, com metade a ir para o continente africano.

Este estudo vem expor a ausência de políticas e de critérios de qualidade que garantam a segurança e sustentabilidade dos veículos exportados para países em desenvolvimento. Os países africanos são os maiores importadores, recebendo 40% dos veículos usados. Seguem-se a Europa de Leste (24%), a Ásia (15%), o Médio Oriente (12%) e a América Latina (9%).

Dos 146 países estudados, cerca de dois terços tinham políticas de regulação de importação de veículos "fracas" ou "muito fracas".

Inger Andersen, diretora executiva da UNEP alerta que "a falta de critérios e regulamentações eficientes está a resultar no despejo de veículos velhos, poluentes e inseguros em países em desenvolvimento".

No entanto o relatório também mostra que os países que implementam medidas de controlo, conseguem ter a cesso a veículos usados de maior qualidade, incluindo híbridos e elétricos, a preços acessíveis.

Marrocos é um exemplo, onde o governo só permite a importação de carros com menos de 5 anos e que cumprem as normas europeias de emissão (EURO4).

A ONU avisa que identicamente muito poucos países desenvolvidos têm restrições relativamente à exportação de veículos usados.

A Holanda é um dos casos, tendo exportado 35 mil veículos para a África Ocidental em 2017/2018. No entanto a maioria tinham entre 16 e 20 anos, e não cumpriam os critérios de emissão EURO4, revela o relatório da UNEP.

O ambiente não é o único prejudicado com esta falta de legislação. Muitos dos países com regulações "fracas" ou "muito fracas" tem altas taxas de sinistralidade na estrada. Por outro lado, países que introduziram regulamentações a este nível possuem frotas mais seguras e menos acidentes, conclui o relatório.