Emissões de CO2 recuam na UE e Portugal regista 2.ª maior subida em 2022

As emissões de CO2 provenientes da utilização de energia são um dos principais fatores que contribuem para o aquecimento global e representam cerca de 75% de todas as emissões de gases com efeito de estufa produzidas pelo homem na UE.

As emissões de dióxido de carbono (CO2) pela combustão de combustíveis fósseis para utilização energética na União Europeia (UE) recuaram, em 2022, 2,8% face a 2021, com Portugal a registar a segunda maior subida (9,9%), segundo o Eurostat.







Reuters

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

De acordo com o serviço estatístico da UE, as emissões de CO2 provenientes da combustão de combustíveis fósseis (petróleo e produtos petrolíferos, gás natural, carvão e turfa) para utilização energética nos 27 atingiram quase 2,4 gigatoneladas em 2022.No ano passado, as emissões de CO2 recuaram em 17 Estados-membros e aumentaram nos outros nove, com as maiores descidas homólogas a serem registadas nos Países Baixos (-12,8%), Luxemburgo (-12%), Bélgica (-9,7%) e Hungria (-8,6%).No extremo oposto, a Bulgária apresentou a maior subida nas emissões (12%), seguida por Portugal (9,9%) e Malta (4,1%).As emissões de CO2 provenientes da utilização de energia são um dos principais fatores que contribuem para o aquecimento global e representam cerca de 75% de todas as emissões de gases com efeito de estufa produzidas pelo homem na UE.A combinação de combustíveis, os padrões de habitação, o crescimento económico, a dimensão da população e as atividades industriais e de transporte são alguns dos fatores que influenciam as emissões de CO2 provenientes da utilização de energia.