"Valorizamos a resposta positiva da Merck, a pedido da @WHO [OMS]", elogiou o responsável sobre o reforço da produção da vacina rVSV-ZEBOV-GP da farmacêutica nos Estados Unidos da América, uma medida que vai permitir "ajudar a proteger as populações em risco".O anúncio do diretor-geral da OMS surge durante a reunião, em Genebra, do Comité de Emergência no âmbito do Regulamento Sanitário Internacional (IHR), que pretende averiguar se o surto na República Democrática do Congo (RDCongo) constitui uma emergência de saúde pública de interesse internacional.A vacina, aprovada pelo Comité de Ética em 19 de maio de 2018, já permitiu vacinar 133.328 pessoas, segundo o mais recente boletim do Ministério da Saúde da RDCongo, país que é palco do segundo surto de Ébola mais mortífero de sempre.Segundo o boletim, com dados até 12 de junho, 36.803 das doses foram administradas a contactos de alto risco, 66.377 a contactos de segundo grau e 30.148 a prestadores de serviços de saúde na primeira linha do combate ao surto.De acordo com o mais recente balanço do Ministério da Saúde congolês, o surto naquele país já provocou 1.411 mortos, dos quais 1.317 confirmados em laboratório.Desde o início da epidemia, o número de infetados na RDCongo é de 2.108, dos quais 2.014 confirmados em laboratório, 94 casos prováveis, enquanto 585 pessoas já foram curadas.Segundo o Ministério da Saúde da RDCongo, até ao dia 12 de junho foram testadas 65.720.401 pessoas em 80 pontos de entrada e pontos de controlo sanitário.O Comité de Emergência no âmbito do Regulamento Sanitário Internacional (IHR), composto por especialistas internacionais, reúne-se para debater se certos eventos representam uma emergência de saúde pública de preocupação internacional, que recomendações temporárias devem ser adotadas pelo país afetado ou pelos seus vizinhos para reduzir a propagação de doenças em território estrangeiro ou para anular decisões anteriores deste organismo.