É alto? Pode ter mais probabilidades de ser infetado com coronavírus

As pessoas mais altas têm um maior risco de apanhar o novo coronavírus ? Um estudo liderado por um professor da Universidade de Manchester , Reino Unido, faz uma ligação entre a altura e a probabilidade de ser infetado.O estudo analisou uma amostra de 2 mil pessoas do Reino Unido e dos Estados Unidos e estabeleceu que ser alto mais do que duplicava a probabilidade de ter um diagnóstico de Covid-19. Para as pessoas com mais de 1.82 metros, duplicam as probabilidades de testar positivo.As amostras foram analisadas por cientistas de dados do Reino Unido, Noruega e Estados Unidos e parecem demonstrar que as partículas de vírus transmitidas através de aerossóis são significativas. "Os resultados deste estudo em termos de associações entre a altura e o diagnóstico sugerem que a transmissão através de gotículas não é o único mecanismo de transmissão e que a transmissão via aerossóis é possível", descreve Evan Kontopantelis, da Universidade de Manchester.Caso a transmissão fosse só por gotículas, as pessoas mais altas não estariam em maior risco. As gotículas são maiores que os aerossóis, o que faz com que caiam no chão rapidamente e não possam deslocar-se até grandes distâncias. O mesmo não acontece com os aerossóis: podem acumular-se em zonas com pouca ventilação e são facilmente levados por correntes de ar.O estudo ainda tem que ser submetido a revisão pelos pares.Além da altura dos infetados, também se explorou o impacto de certas circunstâncias como o de partilhar uma cozinha ou acomodação - o que acontece com quem partilha casa. Nos EUA, isso elevava a probabilidade de infeção em 3.5; no Reino Unido, em 1.7.Segundo o estudo, quem obteve licenciaturas ligadas a Ciências Naturais tem uma probabilidade ligeiramente menor de ser infetado.Para Evan Kontopantelis, o estudo salienta que o distanciamento social é importante, mas que o uso de máscara "pode ser tanto ou mais eficaz no que toca à prevenção". "A purificação do ar em espaços interiores também deve ser explorada", considera.