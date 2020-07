Três professores da Universidade de Southampton tornaram-se milionários devido ao trabalho desenvolvido e que pode ajudar a encontrar um tratamento para os pacientes infetados com o novo coronavírus.Os investigadores Ratko Djukanovic, Stephen Holgate e Donna Davies criaram uma empresa no início do século XX depois de terem descoberto que as pessoas com asma e doença respiratória crónica tinham uma proteína em falta que é essencial para combater as constipações e que o sistema imunitário destas pessoas poderia ser fortalecido se houvesse uma forma de a introduzir no seu organismo. No entanto, não conseguiram assegurar um acordo com uma gigante farmacêutica em 2004 e a promissora empresa nunca disparou em valor.Nos últimos 15 anos a Synairge tem ajudado pessoas com bronquite e efisemas a terem melhores condições de vida, mas a pandemia veio alterar o objeto de estudo desta empresa. Ainda a pandemia não tinha chegado oficialmente ao Reino Unido e já os cientistas estavam a estudar o SARS-CoV-2 (o vírus responsável pela covid-19). O ensaio clínico já estava em funcionamento em março e os resultados da passada semana mostraram que a introdução da proteína interferão beta-1 no organismo pode ajudar os pacientes a lidarem com a doença com menos riscos para a saúde.O medicamento desenvolvido por aquela equipa, a SNG001, mostrou ter efeitos bastante positivos em muitos dos pacientes infetados. O estudo revela que quem recebeu este medicamento através de um inalador teve duas a três vezes maior probabilidade de recuperar e que os 1010 voluntários eram 79% mais imunes a desenvolver complicações relacionadas com a covid-19.O estudo foi publicado na passada terça-feira e as ações da Synairge dispararam, mais do que quintuplicando o seu valor. Ora, Djukanovic, com 65 anos, tinha 0,56% da empresa e viu as suas ações passarem das 300 mil libras (329 mil euros) para as 1,6 milhões de libras (1,76 milhões de euros). Os outros dois cientistas fundadores tinham porções semelhantes das ações da empresa, tendo também beneficiado amplamente pela valorização das ações da empresa.No total, este ano as ações da Synairgen valorizaram 3.000%.A empresa reagiu com naturalidade a este aumento de valor, afirmando que afinal, trata-se de uma incrível descoberta no combate à covid-19, segundo o jornal britânico The Guardian.A Synairgen já ordenou a produção do SNG001 em massa e espera ter mais de um milhão de doses ainda antes do Inverno.

