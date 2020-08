Um grupo de investigadores de Hong Kong reportou o primeiro caso confirmado de reinfeção por Covid-19. "Um paciente jovem e aparentemente saudável foi diagnosticado com um segundo caso de Covid-19 cerca de quatro meses e meio após o primeiro episódio", disse, esta segunda-feira, a Universidade de Hong Kong em comunicado citado pelo New York Times.Trata-se de um homem de 33 anos que teve apenas sintomas ligeiros da primeira vez que foi diagnosticado com a doença. Da segunda vez, sem sintomas, foi diagnosticado após regressar de uma viagem a Espanha.Este caso, explica o jornal norte-americano, preocupa os investigadores devido à possibilidade de que a imunidade ao novo coronavírus possa durar apenas alguns meses em certas pessoas. Além disso, poderá ter consequências na altura de desenvolver uma vacina contra o vírus.Foram já reportados presumíveis casos de reinfeção nos Estados Unidos. No entanto, nenhum desses casos foi confirmado com testagem rigorosa, explica o NYT.Constipações comuns provocadas por outros coronavírus costumam causar reinfeções no prazo de um ano, mas os especialistas esperavam que este novo coronavírus pudesse ser mais parecido com o SARS ou o MERS - com uma imunidade que durava anos em vez de meses.