No Reino Unido, os vacinados que tiverem contacto de risco deixam de fazer isolamento

Todos os habitantes em Inglaterra e que tenham a vacinação contra a covid-19 completa vão deixar de ter de fazer isolamento mesmo depois de contacto com um caso positivo de covid-19, a partir desta segunda-feira.



O governo de Boris Johnson propõe aos cidadãos britânicos que façam um teste PCR caso tenham estado em contacto com alguém infetado com o SARS-CoV-2.



Com esta decisão, chegarão ao fim os "pings" covid-19 que estiveram na origem do que ficou conhecido como "pingdemia". A aplicação de monitorização da covid-19 no Reino Unido enviou cinco milhões de notificações em Inglaterra com ordem de isolamento, o que levou milhões de pessoas a terem de estar fora do seu local de emprego por 14 dias, afetando vários setores da economia.