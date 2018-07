Uma nova investigação sugere que o medo de alturas pode ser ultrapassado com recurso à Realidade Virtual (RV). Os especialistas dizem que esta tecnologia pode desempenhar um papel fundamental para curar outros problemas de saúde mental.

"[A acrofobia, ou medo de alturas] é o tipo de fobia mais comum e muitas pessoas não a tratam", disse Daniel Freeman, professor de psicologia clínica na Universidade de Oxford e co-fundador da Oxford VR, a companhia que esteve envolvida neste estudo.

A investigação liderada por Freeman segue-se ao anúncio do Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde do Reino Unido sobre um investimento de 4,5 milhões de euros na terapia com recurso à RV para tratar problemas mentais.

O estudo consistiu em dividir 100 adultos com acrofobia em dois grupos: 49 foram convidados a usar o equipamento de RV por meia hora, por duas a três semanas. Os restantes não receberam nenhum tipo de tratamento específico.

A terapia consistia num avatar-treinador que fazia perguntas ao indivíduo para perceber o que está na origem dos seus medos. Depois convidava-o a escolher um andar do prédio e a realizar tarefas, como salvar um gato num ramo de uma árvore.

No princípio do estudo, o medo da pessoa era avaliado através de uma série de questões, e duas semanas após o fim do tratamento, voltavam a questionar o individuo.

Os resultados indicam que todos os 49 membros do grupo que contactaram com a RV apresentaram melhorias significativas na sua fobia. O medo de alturas baixou em média 68%, já nos que não receberam nenhum tipo de terapia baixaram 3%. Freeman explicou que algumas pessoas não procuram tratamento para o seu medo, porque não querem falar disso com um terapeuta.

A equipa descobriu também que os efeitos colaterais, como náuseas e dores de cabeça, eram pouco frequentes. Ainda assim, o estudo não comprova se os efeitos se verificam a longo prazo.

Warren Mansell, psicólogo clínico na Universidade de Manchester que não esteve envolvido nesta investigação, não garante que a RV seja melhor que o tratamento convencional cara-a-cara e de exposição real com o medo. Apesar disso, o psicólogo está optimista com o uso da tecnologia: "A maioria das pessoas com distúrbio de bipolaridade tem transtorno de ansiedade. O medo está na raiz da psicose, e nós precisamos de novas soluções para ajudar as pessoas com problemas particulares", afirmou ao The Guardian.

Devido aos resultados encorajadores, a Oxford VR está a explorar o uso da Realidade Virtual noutros tipos de doenças, como esquizofrenia e depressão.