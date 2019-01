Margarita Espallardo aceitou uma troca de hospital para antecipar uma intervenção cirúrgica. Contudo, um erro dos anestesistas colocou-a em estado vegetativo.

Em Espanha, uma mulher de 52 anos encontra-se em estado vegetativo há quase uma década devido a um erro médico. Margarita Espallardo, de 52 anos, proveniente de Cartagena, era empregada de limpeza, casada e mãe de dois filhos quando aceitou uma mudança de hospital para evitar a lista de espera em 2010. Tinha que ser operada à tiróide.



Contudo, a escolha revelou-se trágica. Os problemas na entubação deixaram Margarita sem oxigénio durante mais de 15 minutos. Tal motivou o estado vegetativo da paciente. Os anestesistas ignoraram um alerta no relatório pré-operatório, que detalhava as dificuldades de intubação de Espallardo noutra cirurgia.

Tudo começou em janeiro de 2010, quando os médicos do Hospital Santa Maria del Rosell, onde Margarita Espallardo tinha sido acompanhada, descobriram uns nódulos na sua tiróide. Eram benignos, mas foi recomendada a sua remoção. Depois de ter sido contactada para uma troca de instituição que anteciparia a cirurgia, a mulher deu entrada no Hospital de Molina de Segura a 26 de abril.



"Foi o médico que a tratou no Hospital Santa Maria del Rosell que propôs a mudança", recorda José Andrés Torres, cunhado de Espallardo. "Margarita não se sentia bem e estava à espera há mais de quatro meses, então aceitou. Nós arrependemo-nos disso todos os dias. As crianças ficaram sem mãe quando tinham só 10 e 12 anos ", acrescentou.



O advogado Marín Bueno explica que "o perigo nestes casos é que, após a anestesia, os médicos não consigam entubar o paciente, porque o mesmo não consegue respirar sozinho. Portanto, a medicina fornece várias alternativas, mas nenhuma delas foi aplicada neste caso". A família receberá 1,62 milhões de euros de indemnização pelo erro dos anestesistas. Margarita vive numa cama há oito anos.

De acordo com o El País, o caso de Margarita Espallardo veio agudizar a já existente questão das listas de espera dos hospitais na região de Murcia. A porta-voz do PSOE na assembleia regional, Consuela Cano, diz ser "necessário reforçar as equipas nos hospitais públicos".