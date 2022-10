Como um longo dia de trabalho pode interferir nas suas decisões

Novo estudo indica que as profissões que exigem uma concentração constante fazem com que se tomem decisões mais facilistas e de recompensa rápida.

Se depois de um dia de trabalho em frente ao computador, chegou a casa e cedeu à tentação de encomendar comida, por se sentir demasiado cansado, saiba que a culpa não é sua, mas do seu cérebro. Um novo estudo analisou o cérebro humano em diferentes fases do dia de trabalho e determinou que as tarefas que exigem concentração de forma constante, geram a acumulação de ácido glutâmico (importante neurotransmissor para a aprendizagem e memória). Este ácido é utilizado para enviar sinais de células nervosas e, em grandes quantidades, pode pôr em causa ações e a tomada de decisão, relacionadas com a região cerebral do córtex pré-frontal lateral.