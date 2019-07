ePaper ou encontre-o nas bancas a 24 de julho de 2019.

Uma pastilha . Foi a primeira coisa sólida que Rodrigo colocou na boca – tinha 3 anos. "Pediu-me a que eu estava a mastigar. Fiquei muito contente", conta àa mãe, Sílvia, que registou o momento com uma fotografia. Até então, Rodrigo tinha recusado – sempre – comer qualquer alimento que não fosse triturado. A sua alimentação limitava-se a papas, iogurtes e sopas em creme, com carne e peixe.A dificuldade nem sempre foi vista como um problema. "Nunca levava objetos à boca. Não tinha de me preocupar com moedas ou brinquedos pequenos", recorda Sílvia. "Achávamos que era muito limpinho. Sempre que a colher da sopa caía na mesa, ele ficava enojado e levantava as mãozinhas." Aos 12 meses, o desinteresse também não preocupava o médico de família, nem a educadora de infância do infantário.