Um novo estudo da Universidade de Queen, em Ontario, no Canadá, defende que a terapia cognitivo-comportamental é a forma mais segura de combater a insónia crónica. Apesar de este tipo de terapia ser eficaz, não é muito utilizada pelos médicos de saúde primários, escrevem os autores. É também prejudicada pela falta de acesso dos pacientes a este tipo de terapia.

A medicação continua a ser a forma mais utilizada para combater as insónias. Esta tem algumas desvantagens, como o risco de habituação ou vício e outros efeitos secundários, pelo que não deve ser utilizada por um longo espaço de tempo.

"Há um tratamento muito eficaz que não envolve medicação que deveria estar disponível na saúde geral. Se não está, deveria estar", replicou o Dr. Judith Davidson, co-autor do estudo.

No estudo, publicado no British Journal of General Practice, os investigadores reportam que examinaram 13 estudos prévios sobre o uso da terapia cognitivo comportamental para tratar a insónia. Em alguns destes, os pacientes estavam a tomar medicação para os ajudar a dormir.

Através de testes de controlo, que envolveram entre 66 a 201 participantes de diversas idades, a equipa de cientistas descobriu que os pacientes adormeciam entre uma média de nove a 30 minutos depois de completaram uma sessão da terapia cognitivo-comportamental. Também experienciaram uma redução de entre 22 a 36 minutos no tempo em que passam acordados depois de irem para a cama. Em contraste, aqueles que recebiam o tratamento padrão – medicação – só conseguiram uma melhoria de um mínimo de quatro minutos entre o tempo em que iam para a cama e adormeciam, e um máximo de oito minutos.

Segundo a investigação, os resultados melhoram com a participação entre quatro a oito sessões deste tipo de terapia.

A insónia crónica, caracterizada por os indivíduos terem dificuldades em adormecer e a manterem-se a dormir, com um período de entre três dias por semana a três meses ou mais, é estimado que afete cerca de 10% a 15% dos adultos, relata o The Guardian. A condição médica está ligada à depressão, ansiedade e outras doenças.

O estudo sugere ainda a ideia de que a terapia pode ser dada por não apenas especialistas, mas também por enfermeiros, assistentes sociais e outros serviços de saúde primários.





O que é a terapia cognitivo-comportamental?

Existem variadas formas de tratar problemas psicológicas e a terapia cognitivo-comportamental é apenas um desses exemplos.

De forma resumida, a terapia identifica padrões de pensamento, comportamento, regras, hábitos e atitudes que podem estar na origem de problemas do foro mental. Utiliza estratégias e a implementação de novas crenças, pensamentos e disposições para combater determinadas condições mentais. Neste caso em particular, os autores do estudo recomendam que os pacientes se mantenham afastados da cama durante o período em que estão acordados, restrinjam as horas que passam a dormir e, essencialmente, que mudem a forma como encaram o sono e a perda do mesmo.