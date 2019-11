Ambientalistas alertam: sacos reutilizáveis agravam problema do plástico

Os apelos e alertas para a diminuição do uso de plástico levaram milhões de pessoas a trocar os sacos de supermercado normais por outros reutilizáveis. Porém, os ativistas ambientais alertam: é preciso cortar na sua comercialização ou aumentar o preço porque a subida das vendas está mesmo a aumentar a pegada de plástico dos principais supermercados.

Segundo uma investigação da Agência de Investigação Ambiental do Reino Unido e da organização não governamental Greenpeace, citada pelo The Guardian, os maiores hipermercados do país colocaram no mercado, em 2018, cerca de 903.000 de toneladas de embalagens plásticas. Valores que representam uma subida de 17.000 relativamente a 2017. Esses dados são muito impulsionados pelo aumento de 26% da venda de sacos reutilizáveis, muitas vezes apresentados como sacos "para toda a vida", para 1,5 mil milhões. Ou seja, algo como 54 sacos – mais grossos, com mais plástico na constituição - por lar.

O mesmo estudo avança que apenas três dos dez principais supermercados britânicos - Waitrose, Tesco e Sainsbury – conseguiram reduzir a pegada ecológica relativamente ao plástico, mas que mesmo nesses casos se pode falar apenas de reduções marginais. Por isso, os especialistas defendem um aumento de 0,70 pounds (cerca de 80 cêntimos).

"Os retalhistas precisam de reforçar as suas metas e estratégias para conseguir reduções reais no uso de embalagens e sacos plásticos. É preciso mudar o sistema e não os materiais - substituir um material de uso único por outro não é a solução", explica Juliet Phillips, ativista da EIA, citada pelo jornal britânico.

Além dos sacos plástico reutilizáveis, outro problema são as embalagens de comida take-away, que representam um valor de 25 mil milhões de libras (cerca de 30 mil milhões de euros). Segundo o relatório, este problema tem sido descurado por quase todos os supermercados e é uma área "propensa a grandes transformações" visto que são embalagens de uso único.

Mas nem tudo são más notícias e o relatório destacou o exemplo da cadeia Waitrose, que tem mais de 160 frutos e vegetais à venda a granel e 48 outros produtos que podem reabastecidos em embalagens já usadas, como massas, café, vinhos e produtos de limpeza, entre outros.