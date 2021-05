Covid-19. Rússia aprova versão 'light' da vacina Sputnik

A Rússia autorizou uma quinta-feira a versão "light", de apenas uma dose, da sua vacina Sputnik contra a covid-19. Desenvolvida pelo Instituto Gamaleia em Moscovo, a vacina de dose única tem uma eficácia menor, mas tem como objetivo acelerar o combate à pandemia no país.







Sputnik Light Reuters

De acordo com dados do Fundo Russo de Investimento Direto, o financiador do desenvolvimento da vacina, a Sputnik Light tem uma eficácia de 79,4% no combate à covid-19 - menor que a eficácia de 91,6% da versão original, administrada em duas doses.Outra particularidade desta vacina light é que custa menos de 10 dólares (8,30€), podendo ser exportada para outros países de maneira a eliminar surtos ativos. Esta versão original da Sputnik V está ainda à espera de autorização da União Europeia, com a vacina a estar em análise pela Agência Europeia do Medicamento.Atualmente, já cerca de 50 países em todo o mundo usam a vacina, que já foi administrada em cerca de 8 milhões de russos.

A escolha do nome também é altamente simbólica, já que visa fazer uma homenagem ao primeiro satélite colocado em órbita em pela URSS, 1957, lembrando o feito científico, mas também o revés histórico para o rival norte-americano.