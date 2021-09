As mais lidas

A Roménia anunciou uma "lotaria de vacinação" que distribuirá prémios de até 200.000 euros entre aqueles que tiverem a vacinação completa, na tentativa de elevar a taxa de imunização no país, a segunda mais baixa da União Europeia.



Vacinação contra a Covid-19 na Roménia Reuters

Quase nove meses após o início da campanha, apenas 32,8% dos romenos adultos receberam a vacina. A taxa de vacinação ronda os 80% em toda a UE.

Entre 01 de outubro e o final do ano este sorteio vai oferecer mais de mil prémios em dinheiro e o Governo espera assim convencer os cidadãos a vacinarem-se.

O lançamento da lotaria coincide com a chegada ao país de uma quarta onda do SARS-CoV-2, que ameaça colapsar o precário sistema de saúde do país.

A Roménia registou 6.789 novos casos do novo coronavírus na terça-feira, o maior número de infeções diárias até agora neste ano, e 129 óbitos pela covid-19, o maior número de mortos desde julho.

Além disso, 990 pacientes com covid-19 foram internados nos cuidados intensivos na Roménia, com alguns hospitais no limite da sua capacidade.

De acordo com dados oficiais, a Roménia tem 1.131 camas nos cuidados intensivos para pacientes com covid-19, assim, será forçada a aumentar o número de vagas se o número de pacientes com a forma grave da doença continuar a crescer.