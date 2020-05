Estudo concluiu que portugueses temem cada vez menos o contágio

Foi a primeira reunião do Infarmed sobre a pandemia da Covid-19 em que toda a gente - incluindo o Presidente da República - estava de máscara posta. Apesar de ter havido mais intervenientes, a reunião até acabou mais cedo. Rita Sá Machado, da DGS, foi a primeira a falar e não se demorou mais de sete minutos. Os especialistas foram unânimes: ainda não passou tempo suficiente para se perceber o impacto do desconfinamento, conta Luís Mira, secretário-geral da CAP e uma presença habitual nestas reuniões. "Tanto que este mês não haverá mais nenhuma reunião, só em junho, foi o próprio Presidente da República que disse que se calhar não valia a pena" Outra coisa em que todos os participantes concordaram? "Os portugueses têm sido contidos no desconfinamento e a curva epidemiológica não está a subir." Também não tem subido nos países que começaram a desconfinar mais cedo. "O R0 tem-se mantido estável, não há nenhum indício de que as infeções disparem." Outra conclusão, que também não é nova - o Norte do País já não tem o cenário mais preocupante, mantendo-se com um Rt de 0,91 - a região de Lisboa até cresceu mais, em grande parte consequência dos surtos nos hostels e na Azambuja.

Seguiu-se a apresentação do epidemiologista Baltazar Nunes, que fez dois cenários. "Basicamente explicou que há dois caminhos possíveis: ou isto corre como está a correr, ou há aqui uma segunda vaga. Se for assim, o limite do SNS são os tais 4 mil internamentos de que já tinha falado na reunião anterior. O cenário era o mesmo que tinha sido apresentado a 28 de abril." Na verdade, e de acordo com outro elemento presente na reunião, o tom, nesta matéria, foi genericamente otimista. Ou seja, nada indica que o cenário mais extremo, que poderia levar a uma média de 30 internamentos em cuidados intensivos por dia, se tenha tornado mais provável. Até porque, apontaram também os especialistas, até agora, quer em termos de internamentos em enfermaria, quer de internamentos em cuidados intensivos, a ocupação manteve-se em cerca de 50% da capacidade máxima: e é esta ocupação que deve continuar a ser monitorizada para avaliar a capacidade de resposta do sistema.

A 16 de março havia, segundo João Gouveia, coordenador da resposta intensiva, 528 camas de medicina intensiva nível 3 e um mês e meio depois eram 713. "Houve um aumento de 37% na oferta e o máximo de camas que tivemos ocupadas, a 30 de abril, foram 403, 57% do total."

De acordo com a apresentação de Gonçalo Augusto, especialista do Ministério da Saúde, a resposta à COVID começou com 1000 testes por dia, feitos por 18 laboratórios. "A 5 de maio já eram 54 laboratórios e cerca de 10 mil testes por dia e a 12 de maio já havia 76 laboratórios, públicos, privados, do exército, etc, e tinham-se realizado mais de 500 mil testes."

A percentagem de portugueses que acredita haver um risco elevado de ser infectado caiu para metade. "Na apresentação que fez, Carla Nunes, diretora da Escola Nacional de Saúde Pública, disse que esta percentagem era de 18% na primeira semana e passou a 9% agora, na sétima semana", aponta Luís Mira. Apesar de aparentemente terem menos medo de contrair a infecção, os portugueses que dizem ter um estado mental "muito bom" também diminuíram de 21% para 13%.

As diferenças também se notam nas classes sociais. No total, 68% das pessoas que ganham até 650 euros garantem usar máscara sempre que saem de casa; acima dos 2.500 euros de salário esta percentagem cai para os 39%. "Não se sabe porquê", admite Luís Mira, que atira uma possibilidade: "Os escalões mais baixos têm maior necessidade de utilizar transportes públicos, por exemplo." Na generalidade, entre as pessoas que usam sempre máscara e que usam máscara em algumas - mas não todas as situações - mais de 80% dos portugueses admite fazê-lo. "Há 5% de pessoas que dizem não usar máscara."

Também um dos representantes da UGT presentes na reunião, Sérgio Monte, aponta para as conclusões deste estudo ao nível das diferentes classes de rendimento. Em concreto, ficou claro que 20% dos portugueses diz ter dificuldade em ter acesso a máscaras e a razão apontada é económica. Por outro lado, 40% referiu ter tido uma perda de rendimento – com particular incidência entre quem menos rendimentos tem: "O que ficou claro é que a pandemia afeta mesmo de forma diferenciada não apenas em função da idade, mas também dos rendimentos. Os agregados com menor rendimento, abaixo dos 650 euros, e os com menos qualificações, são os mais atingidos", explica. Foi sobre este ponto que Marcelo Rebelo de Sousa teve a mais significativa intervenção, sugerindo, precisamente, que próximos estudos de investigadores façam uma estratificação, como já é feita para a idade, da letalidade por situação económica e classe de rendimento.

Uma coisa ficou também clara dos dados apresentados: "Não há qualquer risco de recuo imediato em qualquer das medidas de desconfinamento que foram postas em prática", explica o sindicalista. Ou, dito de outra forma, não houve novos dados preocupantes e sustentar a necessidade de voltar atrás.

Da parte dos representantes partidários presentes, esta foi considerada uma reunião com poucas novidades – e das mais rápidas até agora. Só dois partidos colocaram questões aos especialistas, o PAN e o BE. E as próximas reuniões deverão ter lugar com um espaçamento ainda maior, em data ainda a marcar, o início e em meados de junho. Isto, porque ficou claro das explicações dos peritos, que o tempo que decorreu desde a alteração das medidas públicas de confinamento (o fim do estado de emergência) e esta reunião é insuficiente para ter dados muito concretos sobre os efeitos dessas medidas, por são necessários pelo menos 14 dias, entres primeiros, sintomas e testes, para haver um efeito refletido nos números globais. Ou seja, na reunião, nenhuma das análises conseguia ainda abarcar o possível efeito da maior abertura vivida desde há dez dias.

Por isso, mesmo, e de acordo com outra fonte partidária, ficou de novo a sensação ente alguns dos presentes que os dados apresentados pelos peritos vinham ao encontro do que teria sido solicitado pelo executivo, surgindo mais direcionados para os efeitos sociais e económicos da pandemia – uma preocupação que agora começa a ocupar o centro do palco político.