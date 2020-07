Mais de 525 mil pessoas em todo o mundo morreram de Covid-19 . Médicos legistas de todo o mundo procuram agora encontrar nos mortos respostas para salvar os pacientes e, segundo o jornal Washington Post , as descobertas são surpreendentes.O jornal norte-americano compilou as análises feitas a 38 cérebros, 87 pulmões e 42 corações humanos. Por um lado, foram encontrados danos nos pulmões, rins e fígado consistentes com o que os médicos tinham relatado ao longo deste ano; por outro lado, não foram encontradas provas que indiquem a ligação entre a Covid-19 e a miocardite (inflamação do tecido muscular do coração).Uma surpresa foi a presença de células em órgãos onde não é normal que existam. O coronavírus aumenta o efeito das plaquetas, as células sanguíneas que ajudam a sarar feridas, mas que acabam por causar coágulos perigosos O que as autópsias demonstraram até agora é que o coronavírus ataca de facto os pulmões de forma mais feroz; porém, também foi detetada a presença do vírus em partes do cérebro , rins, fígado, no tracto gastrointestinal, baço e nas células endoteliais que cobrem os vasos sanguíneos.De acordo com o Washington Post, os médicos legistas também perceberam que a falta de oxigénio no cérebro e a formação de coágulos pode começar cedo, quando a doença se manifesta, o que pode ter implicações na forma como as pessoas são tratadas em casa.No coração, também foram encontradas células que controlam os coágulos, apesar de tipicamente existirem na medula e nos pulmões.Com os resultados das autópsias, é possível aos médicos criar novos tratamentos para controlar a Covid-19, enquanto não é criada uma vacina.