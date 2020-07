Estirpe mais contagiosa da Covid-19 já é a dominante no mundo

A estirpe da covid-19 que se abateu sobre a Europa é mais contagiosa do que aquela que originou a pandemia em Wuhan, na China, e é já a mais dominante e mais comum em todo o mundo, indica um estudo que mostra as mudanças do genoma do novo coronavírus e como estas alterações levaram a que a sua habilidade para infetar células humanas fosse agora maior.

Publicada na revista científica Cell, a investigação mostra as variações de diferentes estirpes da covid-19 em condições laboratoriais e uma em particular, a D614G, apresenta uma pequena mudança na proteína coroada que faz os espigões do vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, que os usa para chegar até às células do organismo humano.

Esta variante rapidamente tornou-se a mais contagiosa e também a mais dominante em todo o mundo, o que pode explicar as diferenças na maneira como países europeus tiveram uma subida mais abrupta do número de infetados em relação ao que aconteceu na China e no resto da Ásia.

Em colaboração com investigadores do Laboratório de Los Alamos, no Novo México, e da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, ambos nos EUA, uma equipa da Universidade de Sheffield, no Reino Unido analisou milhares de genomas publicados na base de dados GISAID, que faz um levantamento de todos os genomas da covid-19 já identificados até ao momento.

"Temos sequenciado estirpes da SARS-CoV-2 em Sheffield desde o início da pandemia e isto permitiu-nos colaborar para mostrar que esta mutação se tornou dominante entre cadeias de transmissão. O estudo publicado hoje [esta sexta-feira] confirma isto, e a nova mutação de genoma D614G é ainda mais contagiosa em condições laboratoriais", refere Thushan de Silva, líder da investigação e membro do departamento de Doenças Infeciosas da Universidade de Sheffield.





Mapa Estirpes Covid-19 Foto: Universidade Sheffield





Antes de 1 de março, a forma dominante da covid-19 era a SD614, cobrindo grande parte da Ásia e já tendo chegado aos EUA e alguns locais europeus. No fim de março, a grande maioria da Europa e EUA estavam já cobertos com a forma mais dominante das mutações, a SG614. Portugal, pelo que indica o mapa da Universidade de Sheffield, também terá sofrido com esta mutação da covid-19.

"Informações fornecidas pela nossa equipa sugerem que a nova estirpe estava associada a maiores cargas virais nos tratos respiratórios de pacientes com covid-19, o que significa que a habilidade do vírus infetar pessoas pode aumentar", continua, ressalvando que, neste momento, "não parece que os vírus com a mutação D614G causem mais doenças graves".