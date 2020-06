Surgisphere, a empresa que lançou suspeitas sobre a hidroxicloroquina A 22 de maio, um estudo publicado na revista científica sobre os efeitos da hidroxicloroquina ou cloroquina, medicamentos usados no tratamento da Covid-19, referiu que este The Lancet não seria benéfico para pacientes hospitalizados e poderia até ser prejudicial.

A pandemia do novo coronavírus levou os cientistas a serem mais velozes que nunca para dar respostas quase em tempo real à Covid-19, que ainda não tem um ano de existência. Se a 9 de janeiro de 2020 a China revelou a existência do SARS-CoV-2, relacionado com casos de pneumonia, 24 horas depois já estava disponível o seu genoma, recorda o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.A ciência apressou-se para acompanhar a tomada de decisões políticas sobre a pandemia, como a que o Reino Unido se prepara para tomar: a redução ou não da distância de segurança para travar as infeções pelo novo coronavírus. Ao longo das próximas semanas, cientistas e economistas vão reunir para saber se a 4 de julho, reabrem três quartos dos pubs britânicos – caso a distância seja reduzida a um metro – ou um terço – se for aplicada a regra de dois metros. Em Portugal, os bares ainda não têm data para reabrir.Na discussão do Reino Unido, os economistas entram para recordar que a economia do Reino Unido contraiu 25% em dois meses; já os cientistas têm dados menos concretos e podem ser traídos pela velocidade das suas descobertas.O que levou Boris Johnson a considerar uma redução da distância de segurança foi um estudo pedido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que surgiu na revista científica The Lancet. Segundo o The Guardian, o estudo adianta que caso a distância de segurança fosse reduzida de dois para um metro, o risco de infeção aumentaria "apenas" de 1,3% para 2,6%.Porém, este é mais um estudo entre vários que geram polémica. O cientista britânico Kevin McConway encontrou vários erros e considerou o estudo da Lancet inapropriado, na medida em que "não devia ser usado em discussões sobre quão maior é o risco de infeção com um metro de distância comparando com dois metros".Já outro cientista, Ben Cowling, escreveu no twitter que não levava o estudo "muito a sério" por olhar apenas para a distância e não para o tempo de exposição ao novo coronavírus de uma pessoa.Esta polémica surge na sequência da retratação de estudos por parte de conceituadas revistas médicas, como a Lancet e a New England Journal of Medicine. Os estudos não foram retirados, mas as publicações expressaram preocupação com os dados e deram essa indicação. Os estudos relacionavam-se com dados da empresa Surgisphere, que não clarificou como obteve as informações nem explicou a metodologia. Mesmo assim, a Surgisphere fez com que a OMS emitisse ordens relativas à hidroxicloroquina e modificou as políticas seguidas por vários países.Tanto a Lancet como o The New England Journal of Medicine anunciaram que iriam rever os seus processos de publicação de estudos. Estes são sujeitos à revisão por pares, em que se pedem comentários a três ou mais peritos sobre cada estudo. Tal determina se o estudo é ou não divulgado. Na revista Lancet, a informação destinada aos autores revela que a taxa de aceitação é de cerca de 5%.Com a pandemia do novo coronavírus, os processos que permitem filtrar os estudos e só publicar os artigos cuja qualidade foi comprovada foram acelerados. Segundo o site The Conversation , subiram as pré-publicações: a versão de um artigo científico que não foi revisto por outros cientistas da mesma área. Acaba por ser divulgado quase ao mesmo tempo que é entregue à publicação médica, sem revisão.