Surgisphere, a empresa que lançou suspeitas sobre a hidroxicloroquina

A 22 de maio, um estudo publicado na revista científica The Lancet sobre os efeitos da hidroxicloroquina ou cloroquina, medicamentos usados no tratamento da Covid-19, referiu que este não seria benéfico para pacientes hospitalizados e poderia até ser prejudicial. Por causa disso, vários países mudaram as suas políticas de como combater a doença e até a OMS emitiu uma ordem para que fossem travados todos os testes com estes medicamentos para descobrir se seriam eficazes contra a covid-19.

Poucos dias depois, começaram a surgir dúvidas sobre a veracidade dos dados usados a partir de 96 mil pacientes hospitalizados com Covid-19 entre dezembro do ano passado e este mês de abril. A empresa norte-americana responsável por fornecer os dados para o estudo, a Surgisphere, está agora no olho do furacão por não explicar como obteve estas informações nem explicar a sua metodologia.

Esta terça-feira, a revista Lancet distanciou-se do próprio estudo que publicou através de uma "expressão de preocupação", declaração formal usada por revistas científicas para indicar que um estudo é potencialmente problemático.

Horas antes, outra revista científica, a The New England Journal of Medicine, emitiu a sua própria "expressão de preocupação acerca de um segundo estudo que utiliza dados da mesma Surgisphere, publicado a 1 de maio. O trabalho de investigação indicava que a utilização de certos medicamentos para o aumento da pressão arterial não aumentariam o risco de morte entre pacientes da Covid-19.

Um terceiro estudo utilizando dados da Surgisphere despertou também críticas. Numa pré-publicação divulgada no início de abril, o fundador e CEO da empresa de análise de dados em saúde concluía que a Ivermectina, um medicamento anti-parasitas, reduzia drasticamente a mortalidade em pacientes de Covid-19. Este está disponível em vários países da América Latina e, segundo a Science, o estudo levou governos destes países a autorizarem tratamentos do novo coronavírus com este medicamento.

Esta quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde anunciou que iria retomar os ensaios clínicos de hidroxicloroquina para doentes com covid-19, suspensos há mais de uma semana. Em conferência de imprensa, o diretor, Tedros Ghebreyesus, indicou que "não há razão para alterar o protocolo" e que irá "controlar a segurança" dos ensaios clínicos com a hidroxicloroquina em mais de 3.500 pacientes voluntários de 35 países.

Mas o que é a Surgisphere?

Com sede em Chicago, nos Estados Unidos, a Surgisphere ainda não divulgou publicamente quaisquer dados subjacentes aos estudos para os quais forneceu informações e o seu rol de empregados parece ser de credibilidade científica bastante duvidosa.

De acordo com uma investigação do The Guardian, o seu staff inclui um escritor de ficção científica que está listado como editor de ciência e um modelo de conteúdos para adultos/relações públicas descrito como diretor de marketing executivo e todos os estudos para os quais forneceram informações tiveram como um dos autores principais o seu fundador e diretor executivo, Sapan Desai, mas nunca explicaram de onde vinham esses dados ou como era utilizados.

Entre várias incongruências no estudo publicado no The Lancet, saltou à vista a proporção de pacientes da Covid-19 de África incluídos na base de dados. A 14 de abril, data em que foram recolhidas as informações, África apenas contava com pouco mais de 15 mil casos de Covid-19, de acordo com o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças Africano. No entanto, o estudo indicava ter dados detalhados de 4.402 pacientes hospitalizados do continente.

Também o Departamento de Saúde Australiano colocou em causa o estudo do The Lancet, que referia 73 mortes na Austrália até 21 de abril quando as autoridades do país apenas reportavam 67 mortes até essa data. Em comunicado, a Surgisphere indicou depois que tinham sido incluídos no estudo os dados de um hospital asiático, mas que esta confusão não alterava os resultados do estudo.

O nome de Desai, autor principal desse e de outros estudos a que a Surgisphere está associada, aparece ainda em três processos de negligência médica, nenhum deles relacionado, no entanto, com a plataforma de dados de saúde.

Numa entrevista, no final de maio, Desai disse ao The Scientist que a Surgisphere apenas trabalhava com "instituições de topo" para a recolha de dados e que as críticas ligadas à empresa ou a processo com o seu nome eram "infundadas".

Mas a verdade é que, após questões do Guardian sobre a história da empresa e desde que começou a controvérsia e as críticas sobre os artigos para os quais a Surgisphere fornecia dados, a página pessoal de Wikipédia de Desai foi apagada. A página de LinkedIn da empresa continha menos de 100 seguidores e apresentava apenas seis trabalhadores que, a partir desta quarta-feira, passaram a ser apenas três.

Cirurgião de profissão, descreve-se como "especialista reconhecido internacionalmente em análise de dados" e autor de mais de 200 artigos e textos revistos e publicados. Em 2008, lançou uma campanha numa página chamada indiegogo a promover um aparelho da "geração do futuro" que podia "ajudar a alcançar aquilo que acredita que não é possível". Esse aparelho nunca chegou a ver a luz do dia.