EUA cancelam uso da hidroxicloroquina como tratamento para a Covid-19

Depois de estudos contraditórios, aprovações de uso e de até Donald Trump ter admitido que tomava o medicamento, a Administração de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos (FDA) anunciou esta segunda-feira que vai cancelar a autorização da utilização da hidroxicloroquina como tratamento para a Covid-19.

Anunciando novas provas, a FDA declarou que "é improvável" que a hidroxicloroquina e a cloroquina, também prescritas para o lúpus e para a artrite reumatoide, sejam eficazes no tratamento do novo coronavírus e que podem até provocar problemas no ritmo cardíaco, ao baixar significativamente a pressão sanguínea, assim como danos musculares ou nervosos.

A decisão surge também a publicação de vários estudos e ensaios clínicos que questionaram a eficácia destes tratamentos como benéficos em doentes com Covid-19. O Recovery, o primeiro ensaio clínico de grande dimensão a divulgar resultados, foi um dos poucos a não suspender os testes com hidroxicloroquina depois de um estudo controverso publicado na revista científica Lancet, que acabou por ser retirado, apontar a ineficácia, senão mesmo um efeito negativo, da molécula no tratamento destes doentes.

Depois de uma análise aos primeiros resultados, os autores do ensaio britânico afirmaram ter concluído "que não há efeito benéfico da hidroxicloroquina nos pacientes internados com covid-19".

Em meados de maio, o próprio presidente dos EUA, Donald Trump, revelou estar a tomar hidroxicloroquina – mesmo sem este ter a aprovação dos organismos reguladores. "Tenho tomado na última semana. Um comprimido por dia e zero sintomas", referiu.

O chefe da Casa Branca tem defendido a utilização deste medicamento contra o novo coronavírus, apesar dos especialistas não confirmarem a sua eficácia e de referirem que o mesmo pode ser perigoso.

Com a decisão da FDA, o Governo federal deixará de poder adquirir e fornecer hidroxicloroquina às autoridades locais de cada estado norte-americano como tratamento para a Covid-19. O seu como tratamento para a malária permanecerá inalterado, o que tornará possível que médicos continuem a prescrever a hidroxicloroquina.

O estudo que fez a OMS parar os testes à hidroxicloroquina

Um estudo publicado na revista The Lancet a 22 de maio concluía que a hidroxicloroquina não tinha efeitos benéficos nos doentes de covid-19 hospitalizados e poderia mesmo produzir efeitos negativos. No entanto, tratava-se de um estudo de observação baseado em dados recolhidos junto de 96 mil doentes em todo o mundo por uma empresa americana, a Surgisphere, que foi depois posta em causa.

Surgisphere, a empresa que lançou suspeitas sobre a hidroxicloroquina A 22 de maio, um estudo publicado na revista científica sobre os efeitos da hidroxicloroquina ou cloroquina, medicamentos usados no tratamento da Covid-19, referiu que este The Lancet não seria benéfico para pacientes hospitalizados e poderia até ser prejudicial.

Na nota de retratação, Mandeep Mehra, Frank Ruschitzka e Amit Patel afirmam que "já não podem atestar a veracidade das fontes primárias dos dados", usados para o artigo, e pedem desculpas aos editores e aos leitores da revista pela eventual "vergonha ou incómodo" causados. Numa declaração, a revista The Lancet refere que o artigo será atualizado em breve de modo a refletir a retratação do estudo.

O estudo levou à suspensão do ramo hidroxicloroquina de dois grandes ensaios, um da Organização Mundial de Saúde (OMS) e o ensaio europeu Discovery. Depois das críticas ao estudo publicado na The Lancet, a OMS voltou atrás na decisão e retomou o ensaio com esta molécula antimalárica, sendo esperado que o mesmo aconteça ao ensaio Discovery.