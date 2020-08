Covid-19: Comissão Europeia fecha acordo de compra de até 400 milhões de vacinas

A Comissão Europeia anunciou esta sexta-feira ter chegado a um acordo com a farmacêutica britânica AstraZeneca para a compra de pelo menos 300 milhões de doses da potencial vacina para a Covid-19. A Comissão Europeia estava a negociar em nome dos 27 Estados-membros. O acordo inclui uma opção para a compra adicional de 100 milhões de doses caso a vacina demonstre ser segura e eficaz, indica a Reuters. Ao todo, podem ser 400 milhões de doses.O acordo marca o primeiro avanço na compra pela União Europeia de uma potencial vacina contra o novo coronavírus."Hoje, após semanas de negociações, temos o primeiro Acordo de Avanço de Compra da União Europeia de uma candidata a vacina", anunciou Stella Kyriakides, comissária da Saúde, num comunicado.Este anúncio segue-se a um acordo inicial entre a AstraZeneca e uma aliança europeia alcançado em junho. A Aliança Inclusiva de Vacinas da Europa, em tradução livre, foi formada pela França, Alemanha, Itália e Países Baixos para assegurar doses de uma vacina para todos os Estados-membros.A Comissão ainda não revelou os termos deste novo acordo nem revelou se as condições negociadas antes tinham sido modificadas.A candidata a vacina da AstraZeneca já se encontra na Fase II/III de ensaios clínicos em larga escala, após resultados promissores na Fase I/II no que diz respeito à segurança e imunogenicidade.