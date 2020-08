Governo não tenciona proibir fumar na rua. Há 240 casos de Covid-19 por semana

O índice de transmissibilidade do novo coronavírus em Portugal, na semana entre 5 e 9 de agosto, situou-se nos 1,04, de acordo com os cálculos do Instituto Ricardo Jorge. Verifica-se uma taxa de incidência de 13,9 casos por 100 mil habitantes, "uma ligeira tendência de crescimento a qual estamos atentos", assegurou a ministra da Saúde.





Marta Temido revelou ainda que não há, desde ontem à meia-noite, nenhum utente Covid positivo nas unidades nacionais de cuidados continuados integrados.Rui Portugal, subdiretor geral da Saúde, indicou que existem surtos associados às atividades religiosas, depois de ter sido noticiado um surto relacionado com um retiro da Opus Dei. Porém, não precisou um número. "Tudo o que seja aglomerações de pessoas, em qualquer tipo de eventos, nomeadamente religiosos, em meios fechados, são zonas de risco e devem ser cumpridas todas as orientações globais e locais. Há em relação a duas confissões religiosas, há dois ou três surtos em Lisboa e Vale do Tejo", afirmou.Sobre a medida adotada em Espanha de proibição do consumo de tabaco na rua , Marta Temido disse que o Governo não está a pensar adotar uma medida semelhante. "Nesta incerteza sobre o que previne o contágio há muitos aspetos em aberto e vamos acompanhar e analisar com mais profundidade", afirmou. Caso a medida se revele ser eficaz, pode ser adotada. "Fumar é um risco, o conselho é não fumar", frisou a ministra.Questionada sobre uma eventual segunda vaga, face ao aumento de casos de infeção pelo novo coronavírus, Marta Temido considerou que "é evidente que estamos a assistir a um crescimento do número de casos, como em Espanha, não sei se isso é suficiente para uma segunda vaga". "Nós sabemos que até uma vacina eficaz ou tratamento, a doença persiste entre nós e estamos sujeitos a ondas sucessivas. Não sei se tecnicamente podemos dizer que há segunda vaga, não sei se a primeira já foi considerada ultrapassada", adiantou.Por semana, há uma média de 240 novos casos. "Se fizermos o que tem sido a média das ultimas semanas, ficaremos nos 200 e poucos casos, ontem tivemos um número ligeiramente acima", afirmou. "Estamos numa situação de estabilidade, que se mantém, há mais momentos de convívio e infelizmente há mais risco, há surtos e novos casos, mas a situação está controlada."Rui Portugal afirmou ainda que o reforço das equipas multidisciplinares ajuda a preparar o outono e o inverno. Marta Temido acrescentou que o calendário de vacinação contra a gripe será antecipado, mas não há uma data exata.Acerca da severidade da doença nos jovens, "a situação é caso a caso", salientou Portugal. "Há jovens no nosso país com comorbilidades e situação de outras doenças. Uma situação de contágio com Covid-19 é de grande gravidade. Nos jovens a doença também pode ser grave quanto à situação geral do seu estado de saúde", lembrou o subdiretor geral. "Em termos genéricos sabemos que a sua gravidade é menor em jovens do que em idades mais avançadas."Porém, "os jovens e crianças contagiam como um adulto ou uma pessoa mais idosa, numa perspetiva de proteção intergeracional, um jovem é tão importante como qualquer outra pessoa."