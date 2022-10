Svante Pääbo, o filho de Nobel que recebeu... um Nobel

O cientista Svante Pääbo venceu o prémio Nobel da Medicina 2022, anunciou o secretário do Comité Nobel Thomas Perlmann no Instituto Karolinska, na Suécia, esta segunda-feira. Através da sua investigação, o biólogo sueco procurou responder a perguntas que intrigam a Humanidade há vários anos: quais as nossas origens e qual a nossa relação com as espécies que surgiram antes de nós?