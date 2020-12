O que está a proteger as crianças da Covid-19?

Devido ao seu baixo número de casos, as crianças são a maior incógnita desta pandemia. Em Portugal, as crianças até aos 9 anos representam apenas 5% dos mais de 300 mil casos de Covid-19 registados até hoje. A taxa de letalidade é apenas de 0,002% para menores de 20 anos e estudos demonstram que as escolas são responsáveis por apenas 3% das infeções conhecidas. Investigadores acreditam que a resposta está no seu sistema imunitário, que está melhor equipado para eliminar o vírus que o de adultos.

"As crianças estão muito mais adaptadas - e muito bem equipadas - para responder a novos vírus", aponta Donna Farber, imunologista da Universidade de Columbia em Nova Iorque à revista científica Nature. Mesmo que sejam infetadas com o vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, as crianças têm muito maior probabilidade em desenvolver sintomas ligeiros ou ficar assintomáticas ao novo coronavírus.

Segundo os dados do mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde, jovens com menos de 20 anos representam apenas 14% de todos os infetados no país.

Se reduzirmos a faixa etária para as crianças até aos 9 anos, a percentagem baixa para 5% dos contágios - apenas foram confirmados pouco mais de 17 mil casos entre crianças.

Destes, foi apenas registado um óbito: uma menina de quatro meses que estava internada no Hospital Dona Estefânia com uma cardiopatia congénita grave que, com a Covid-19, se agravou e deu origem a uma mortal miocardite.

A idade é, assim, um fator de risco da Covid-19 por si só, graças ao desgaste natural do corpo humano. O sistema imunitário é o que mais sofre com o avançar da idade e crianças são as que têm mais células T, que são quem combate infeções ou outro tipo de invasores do organismo e mais células B, que são quem produz anticorpos e os direciona até agentes patogénicos que ameaçam o nosso corpo. Outros mecanismos de defesa, como macrófagos ou citocinas, também existem em maior número nas crianças.

Porque crianças não testam positivo à Covid-19?

Outro aspeto por detrás da resposta de crianças de vírus e do porquê de não se conhecerem tantos casos de crianças infetadas é o de que algumas desenvolvem sintomas da Covid-19 e anticorpos específicos do novo coronavírus mas nunca chegam a testar positivo no teste PCR. Num estudo, três crianças com menos de 10 anos da mesma família desenvolveram anticorpos ao SARS-CoV-2, dois deles até experienciaram sintomas ligeiros, mas nenhum testou positivo à Covid-19. E foram testados 11 vezes em 28 dias enquanto estavam em contacto próximo com os seus pais, que estavam infetados.

O sistema imunitário de crianças leva a que o vírus seja rapidamente reconhecido e eliminado. Mesmo em casos de crianças com complicações graves da Covid-19, os resultados de testes positivos variaram entre os 29% e os 50%.

Um outro estudo entre adultos e crianças aponta que crianças produzem mais tipos de anticorpos localizados para a proteína coroada do vírus da Covid-19, que este utiliza para entrar nas células do nosso corpo. Adultos produzem estes anticorpos, mas também desenvolvem outros essenciais para a replicação viral que ajuda o vírus a alastrar-se no corpo. As crianças não têm estes últimos, o que sugere que não experienciam uma infeção em todo o corpo e que a sua resposta imunitária elimina o vírus antes que se replique em grande número.

Outra razão por detrás do menor número de casos de Covid-19 em crianças é o de que estas são maiores reservatórios dos comuns coronavírus, que causam a gripe sazonal. Alguns investigadores já avançaram que os anticorpos contra estes vírus podem conferir algum tipo de proteção contra o vírus da Covid-19, mas as provas não são esclarecedoras.

Existem ainda estudos que apontam que, quando crianças estão expostas ao vírus, recebem uma dose menor que adultos, devido à quantidade de recetores ACE22 que crianças têm a menos que adultos. Estes são os canais que o vírus utiliza para ter acesso às células e entrar no organismo e pode explicar também porque a Covid-19 é menos prevalente em crianças que adultos.