Como reduzir a transmissão do vírus em espaços fechados?

O risco de transmissão da covid-19 aumenta exponencialmente em ambientes fechados e o uso de máscara não chega para reduzir a zero o risco de ser infetado. OMS começou por descartar a transmissão pelo ar, recuou e agora apresenta guias de renovação do ar de espaços interiores. Mas especialistas defendem que só isso não chega.

A maneira como a covid-19 se propaga é tema de debate desde março do ano passado, mas o melhor método de combater o vírus continua por descobrir - ou aplicar. No início da pandemia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o vírus não era transmitido pelo ar, apenas através de tosse ou espirros, mas recuou três meses depois. A exposição ao vírus em espaços fechados aumenta exponencialmente o risco de ser infetado e ajuntamentos em espaços interiores são a principal razão para o crescimento de casos. Estudos apontam o uso de máscara e a ventilação de edifícios como as maneiras mais fáceis de baixar o risco de ser infetado, mas a última continua a ser esquecida.

O SARS-CoV-2, vírus da covid-19, é transmitido através de partículas expelidas pela boca ou pelo nariz de uma pessoa infetada. Aerossóis são partículas mais pequenas, que viajam por distâncias menores e ficam mais tempo no ar - cerca de quatro horas. Gotículas são maiores e podem viajar distâncias maiores, mas permanecem no ar apenas alguns segundos.

Em março do ano passado, a OMS partilhou recomendações de que a covid-19 apenas se transmitia através de gotículas da pessoa infetada, não permanecendo no ar. A garantia foi deixada pela epidemiologista do Programa de Emergências em Saúde da OMS, Maria Van Kerkhove: "Dos estudos que observámos, estamos confiantes de que as recomendações que partilhamos são apropriadas, com pessoas a não terem de usar máscara cirúrgica a não ser que elas próprias estejam doentes porque tal previne que infetem outros."