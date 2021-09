Bares e discotecas reabrem, mas com que riscos?

Um ano e seis meses. Foi este o tempo que demorou até chegar o dia em que as discotecas e bares receberam luz verde para reabrir ao público. Com a entrada na terceira e última fase do desconfinamento a 1 de outubro, anunciada pelo Governo depois da reunião do Conselho de Ministros de quinta-feira, o País ensaia agora um regresso à normalidade pré-pandémica, sustentado pela concretização do objetivo de ter 85% da população vacinada contra a covid-19 à data.



O setor dos espaços de diversão noturna será, provavelmente, um dos mais atingidos pelas medidas de combate à pandemia – algumas associações reportam prejuízos incalculáveis, mas a reabertura chega dentro de uma semana. A partir da próxima sexta-feira, os bares e as discotecas de todo o País voltam a poder passar música e a juntar pessoas na pista de dança. Para aceder ao seu interior, basta a apresentação do certificado digital de vacinação ou, no caso de não o ter, um teste negativo à covid-19. Também os restaurantes deixam de ter limitações de ocupação e cai a obrigação de apresentação de teste negativos ou de certificado de vacinação ao fim-de-semana.



Apesar do levantamento destas e de outras restrições, o vírus continua em circulação e, para Manuel Carmo Gomes, epidemiologista e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa ouvido pela SÁBADO, os bares e discotecas "são dos locais de mais alto risco" em termos de transmissão do vírus. "A densidade é alta, a ventilação não existe ou é deficitária e é onde as pessoas tendem a falar mais alto", considera. Esses fatores, aponta, são "do pior para criar nuvens de aerossóis", o principal fenómeno pela ampla propagação do SARS-COV-2, vírus que provoca a doença covid-19.