Cientistas fertilizam óvulos de rinocerontes em vias de extinção

O último macho rinoceronte branco – de 45 anos, chamado Sudan – morreu no ano passado no Quénia, deixando apenas duas fêmeas da espécie. Najin e Fatu são a filha e neta de Sudan e os três animais viviam juntos no Conservatório Pejeta, cerca de 250 quilómetros a norte de Nairobi, no Quénia.

Os cientistas do Instituto Leibniz de Pesquisa Zoológica e de Vida Selvagem de Berlim, na Alemanha, disseram numa declaração que tinham colhido dez óvulos de Najin e Fatu e que sete deles tinham sido amadurecidos com sucesso e inseminados artificialmente no domingo passado.

O esperma utilizado no processo foi colhido de Sudan, no ano passado, e mantido congelado. "Este é o próximo passo crítico na criação de embriões viáveis que possam ser congelados e depois transferidos para as mães substitutas do rinoceronte branco", disseram os cientistas.

"Ficámos surpresos com a alta taxa de maturação alcançada, pois não temos uma taxa tão alta com as fêmeas de rinocerontes brancos nos jardins zoológicos europeus", afirmam os cientistas. Na década de 1970, o Quénia tinha 20 mil rinocerontes, mas os anos de caça furtiva reduziram o número para apenas 650 nos dias de hoje – quase todos rinocerontes negros.