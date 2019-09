Antony Tira, guia turístico e fotógrafo do Matira Bush Camp no Quénia, encontrou um potro de zebra com bolinhas enquanto observava a reserva de caça do parque. Numa entrevista ao jornal britânico Daily Mail, o fotógrafo diz ter pensado que a zebra tinha sido capturada e marcada "para fins de migração".

Depois de observar melhor, percebeu que afinal o recém-nascido tinha um distúrbio de melanina. Mais precisamente melanismo – o oposto de albinismo – causado pela acumulação de melanina pigmentada escura na pele.

Após a descoberta, vários turistas e guias acorreram à Reserva Nacional Maasai Mara, no Quénia, para observar a rara zebra. O animal tem marcas em forma de bolas no pescoço e no peito, também tem um dorso totalmente preto e listras brancas finas nas pernas.

O especialista em vida selvagem Parmale Lemein disse ao jornal que é o primeiro caso registado no Maasai Mara. Porém, foram avistadas zebras semelhantes noutros parques de África – nenhuma sobreviveu mais de seis meses.

O potro com uma semana de idade chama-se Tira, em homenagem ao fotógrafo que o descobriu.