Ser optimista pode ser o segredo para viver mais

Uma pesquisa da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos avaliou a ligação entre maior otimismo e maior longevidade, com foco especial nas chances de alcançar "longevidade excepcional". A equipa realizou o estudo porque a maioria das pesquisas já feitas concentravam-se apenas nos efeitos dos "fatores biomédicos".

"Embora a pesquisa tenha identificado muitos fatores de risco para doenças e morte prematura, sabemos relativamente menos sobre fatores psicossociais positivos que podem promover o envelhecimento saudável" disse a autora responsável pelo estudo Lewina O. Lee, professora assistente de psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade de Boston, nos Estados Unidos.

A professora e a sua equipa definiram o otimismo como a "expectativa geral de que coisas boas acontecerão ou a crença de que o futuro será favorável porque se pode controlar resultados importantes". Sugerem ainda que pode ser possível alterar o otimismo usando técnicas terapêuticas relativamente simples.

Para a análise, a equipa reuniu dados de 69.744 mulheres e 1.429 homens. Os dados abrangeram para as mulheres dez anos, entre 2004 e 2014, enquanto dos dados dos homens incluíram 30 anos, entre 1986 e 2016. Durante os anos, os participantes preencheram inquéritos de saúde regulares que incluíram perguntas sobre dieta, consumo de álcool, tabagismo e também sobre otimismo.

Dos participantes, 13% das mulheres morreram durante os dez anos de acompanhamento, e 71% dos homens morreram nos 30 anos de acompanhamento. Quando a equipa analisou os dados, descobriram que as mulheres e os homens com os maiores níveis de otimismo no início da pesquisa viviam em média 11-15% mais tempo do que aqueles com os menores níveis. Além disso, tanto as mulheres como os homens com níveis mais altos de otimismo tinham uma probabilidade 50-70% maior de viver até aos 85 anos ou mais.

Embora não tenham investigado como o otimismo pode ajudar as pessoas a viver mais tempo, discutem algumas razões plausíveis: as pessoas mais positivas são mais propensas a envolver-se em comportamentos que promovem a saúde, tais como não fumar e ser mais fisicamente activo. Outro fator foi a capacidade de regular as emoções de forma mais eficaz - quando são otimistas recuperam do stress mais rapidamente. "Considerando as vias psicossociais, indivíduos mais otimistas podem experimentar uma reação emocional menos extrema e uma recuperação mais rápida dos stresses agudos", afirmam os autores.

Para concluir, a autora disse: "esperamos que as nossas descobertas inspirem mais pesquisas sobre intervenções para melhorar os ativos positivos de saúde que podem melhorar a saúde pública como o envelhecimento."