Um ventre de aluguer para salvar o rinoceronte-branco do norte

Um consórcio cientifico internacional quer impedir a extinção do rinoceronte-branco do norte com recurso a barrigas de aluguer. A ideia passa por fertilizar com o esperma que se extraiu dos últimos rinocerontes macho - que se encontra conservado em nitrogénio liquido - os óvulos dos dois últimos rinocerontes fêmea da espécie. No entanto, as fêmeas não estão em condições de gerar uma gravidez.

A resolução passa então por implementar o embrião no ventre de uma espécie semelhante. O uso de um ventre de aluguer é a única solução para que a espécie não se extinga; porém, os poucos embriões que se podem gerar neste processo não são suficientes. E qual é a possibilidade de solução? Um plano B, que consiste em converter as células da pele das últimas fêmeas da espécie, Najin e Fatu, em células germinativas – que dão origem a espermatozoides e óvulos – de forma a desenvolver mais gravidezes e assegurar a sobrevivência da espécie.

Segundo o El País, os esforços são liderados pelo Instituto Leibniz para a Investigação de Zoologia e Vida Silvestre, que conta com a colaboração do Centro Max Delbrück de Medicina Molecular (MCD).

Também existem sócios do projecto no Japão, Itália, Estados Unidos e Republica Checa. O BioRescue Project para o salvamento do rinoceronte-branco do norte já recebeu mais de quatro milhões de euros do Ministério Federal de Educação e Investigação da Alemanha.

Com a morte do último rinoceronte-branco do norte macho, Sudan, em Março de 2018, Najin e Fatu são os últimos exemplares da subespécie. Mãe e filha habitam em cativeiro no Parque Nacional de Laikipia, no Quénia, África.