Foi descoberta a enguia-elétrica mais poderosa do mundo

Uma equipa de investigadores do Museu Nacional de História Natural Smithsonian, em parceria com biólogos brasileiros, descobriu duas novas espécies de enguia-elétrica na Amazónia. Uma delas dá um choque elétrico de 860 volts, o que ultrapassa em 210 volts o mais alto valor registado numa enguia. A revista cientifica Nature Communications considera a nova espécie de enguia o animal gerador de eletricidade mais poderoso do mundo.

A enguia-elétrica foi descoberta pela primeira vez pelo cientista sueco Carl Lunnaeus em 1766. Durante séculos, acreditou-se que era a única espécie existente em toda a região da Amazónia. Mas o investigador David de Santana e a sua equipa decidiram fazer um estudo para entender melhor estes animais e mapear a vida selvagem em partes remotas da América do Sul.

Durante o estudo, foram analisadas 107 amostras de ADN de várias enguias e encontradas três espécies: a já conhecida Electrophorus electricus, e as novas Electrophorus voltai e Electrophorus varii. Outro resultado foi que a E.voltai é capaz de produzir um choque de 860 volts – ultrapassando os 650 volts previamente registados – "tornando-o o gerador de bioeletricidade mais forte conhecido", confirma Santana. Ao The New York Times, Santana afirmou que a voltagem não é suficiente para matar um ser humano saudável.



"Apesar de todo o impacto humano na floresta amazónica nos últimos 50 anos, ainda podemos descobrir peixes gigantes como as duas novas espécies de enguias eléctricas", disse o investigador.

A Nature Communications partilhou o estudo esta terça-feira, teorizando que as três espécies evoluíram de um antepassado partilhado há milhões de anos.

As enguias elétricas usam o choque para caçar, defender-se e navegar. Têm três órgãos elétricos especializados que podem produzir cargas de diferentes intensidades para diferentes fins. Os choques costumam durar segundos.

Segundo Santana, "a fisiologia da enguia-elétrica inspirou o projeto da primeira bateria elétrica de Volta, forneceu uma base para o tratamento de doenças neuro-degenerativas e recentemente promoveu o avanço das baterias de hidrogel que podem ser usadas em implantes médicos".