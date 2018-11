As estrelas poderão provocar uma explosão de raios gama, um dos eventos mais energéticos e perigosos do Universo. Esta, porém, não irá afectar a Terra.

Uma equipa internacional de astrónomos descobriu um sistema solar dentro da Via Láctea, algo que não é invulgar tendo em conta que se estima que existem mais de 200 biliões de estrelas no Universo, segundo a NASA. O factor extraordinário deste sistema solar em particular é que este está "apenas" a 8 mil anos-luz de distância da Terra e é o primeiro encontrado por cientistas que poderá produzir uma explosão de raios gama, um evento astronómico perigoso devido à energia que é libertada e que ocorre quando uma estrela atinge o estágio final da sua evolução e morre (a supernova) – é a maior explosão que acontece no espaço.

O fenómeno é inusitado devido por mais factores: em termos astronómicos, esta explosão não demorará muito para ocorrer – deverá acontecer daqui a 100 mil anos -; e o foco da mesma não irá atingir a Terra, o que é uma notícia positiva, tendo em que conta um evento energético dessa magnitude poderia destruir a atmosfera e deixar o nosso planeta indefeso aos raios ultravioletas do Sol.

"Não esperávamos encontrar um sistema como este na nossa própria 'vizinhança'", reconheceu Joe Callingham do Instituto Holandês de Radioastronomia e principal autor do estudo publicado na segunda-feira na revista Nature Astronomy.

O sistema solar foi apelidado de Apep (Apophis em grego), em honra do deus egípcio do caos, representado por uma gigantesca e temível serpente que combate sempre o deus Rá à noite, acabando morta, mas ressuscitando sempre no dia seguinte. Este apresenta-se em espiral e é constituído por um par de estrelas próximas e por uma terceira mais solitária, unidas pelo campo gravitacional – são estrelas massivas apelidadas de Wolf-Rayets na astronomia e que só orbitam entre si a cada 100 anos aproximadamente.

Estas lançam ainda enormes quantidades de material em forma de vento estrelar que circula a uma velocidade de 12 milhões de quilómetros por hora, 100 mil vezes mais rápido do que um furacão no planeta Terra. Contrariamente aos ventos rápidos de Apep, o remoinho de poeira cósmica que circula à volta das estrelas apresenta uma velocidade de menos de 2 milhões de quilómetros por hora.

Os autores do estudo sobre o Apep consideram que esta discrepância pode ser explicada pelo facto de uma das estrelas ser binária (quando orbita no mesmo ponto e uma delas – a white dwarf - normalmente de um par, suga matéria da outra, acumulando demasiado e levando-a a explodir, resultando numa supernova), o que lançaria tanto vento rápido como lento em várias direcções. "É algo assombroso", confessou Peter Tuthill, da Universidade de Sidney. "É como encontrar uma pluma à deriva num furacão", explicou.