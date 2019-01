Grupo de astrofísicos descobriu 13 sinais de Rajadas Rápidas de Energia, explosões que emitem tanta energia num milissegundo como o Sol em 10 mil anos.

Um grupo de astrofísicos do observatório CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) detetou 13 sinais de Rajadas Rápidas de Rádio (RRR) vindos de uma galáxia a 1,5 mil milhões de anos-luz de distância da Terra. A origem deste fenómeno físico é ainda desconhecida mas um destes sinais foi apenas o segundo exemplo conhecido de RRR no espaço, com a explosão a emitir tanta energia num milissegundo como o Sol irradia em mais de 10 mil anos.

A primeira amostra de RRR foi descoberta em 2007, num arquivo de dados observados seis anos antes através de uma pesquisa sobre a Grande Nuvem de Magalhães – uma galáxia anã que orbita em torno da Via Láctea. Mas, das mais de 60 RRR registadas até à data, sinais repetidos de explosões só haviam sido observados por uma vez – através do radiotelescópio Arecibo, em Porto Rico, no ano de 2015.

"Até agora, apenas era conhecida uma RRR com sinal repetido e saber que existe outro sugere que possam haver mais por aí", afirmou Ingrid Stairs, membro da equipa do CHIME, acerca da investigação partilhada em dois estudos separados na revista científica Nature.

Apesar do trabalho, não existe ainda uma resposta concreta para explicar a origem destes sinais. A maioria dos 13 sinais de RRR detetou sinais de "dispersão", um fenómeno que revela informação acerca do ambiente das ondas de rádio emitidas - como se estes objetos estivessem espalhados pelo Espaço.

Membros do CHIME, com base na Columbia Britânica, Canadá, indicam ainda que a energia irradiada é semelhante à de um buraco negro no centro de uma galáxia distante ou resquícios de uma supernova.