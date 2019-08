Casos de doença ligada a vaping e cigarros eletrónicos sob investigação

Dylan Nelson, de 26 anos, é um dos 50 casos de doenças pulmonares ligados aos cigarros eletrónicos e ao vaping nos Estados Unidos, que estão a ser investigados pelas autoridades de saúde. Dylan tem asma e foi diagnosticado com pneumonia. Depois de ser tratado, teve alta – mas a doença voltou dias depois, obrigando a que fosse ventilado. Apesar de ter estado nos cuidados intensivos, recuperou; mas os médicos identificaram lesões nos pulmões e coração e não sabem até que ponto os órgãos vão conseguir recuperar.

Segundo a Associated Press, os casos foram identificados em pelo menos seis estados norte-americanos. Em comum, têm o uso de cigarros eletrónicos ou outros produtos de vaping. Não ocorreram mortes, mas alguns pacientes sentiram semelhanças entre a doença e um ataque cardíaco, ou uma gripe.

Entre os sintomas, sofreram de falta de ar, fatiga, dor no peito e vómitos. A doença assemelha-se a uma lesão por inalação, em que o corpo reage a uma substância cáustica que foi respirada.

A médica Melodi Pirzada, pediatra especialista em pneumologia, contou à Associated Press que soube de dois casos este verão: entre eles o de um jovem de 18 anos que quase morreu. "Estamos todos perplexos", afirma a médica. O único fator comum é o vaping.

No Wisconsin, as autoridades de saúde contabilizaram 15 casos confirmados e 15 sob investigação. Em Nova Iorque, estão a ser investigados dez casos, no Illinois seis e no Minnesota quatro. Nos estados da Califórnia e do Indiana, também estão a ser analisados relatos. Contudo, o jornal The Independent relata que os casos já subiram a 100, em 14 estados.

Nos números, entram doenças pulmonares cuja vítima tenha feito vaping nos três meses anteriores. A maioria dos atingidos são adolescentes, mas também foram reportados casos entre adultos. Não há nenhum aparelho ou líquido de uma marca em particular associados aos pacientes.