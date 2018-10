Há melhores técnicas de imagem, que ajudam à detecção precoce. Há análises ao sangue que permitem alterar a terapêutica a meio. Há cirurgias robóticas, menos invasivas.

De bengala na mão, o paciente octogenário sai do gabinete da médica amparado em duas mulheres. Todos sorriem com a notícia que receberam: o tratamento iniciado há oito meses para um cancro do pulmão está a funcionar. O tumor regrediu, as metástases também.



A pneumologista decidiu mudar para esta nova terapêutica depois de lhe ter feito uma biópsia. Mas não a tradicional, que é invasiva. Esta chama-se líquida, porque é feita pela análise do sangue, da urina ou da saliva. Em 10 ou 12 dias, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto enviou-lhe o resultado: positivo para a mutação do T790M e isso fez alterar para esta terapêutica que está a ter sucesso.



O caso deste homem exemplifica a importância da evolução tecnológica e da genética para os avanços no diagnóstico e tratamento do cancro pode conhecer na SÁBADO n.º 757. E há mais: há melhores técnicas de imagem, que ajudam à detecção precoce. Há cirurgias robóticas, menos invasivas. A última inovação funciona desde há uma semana no Curry Cabral.



Leia ainda os testemunhos de Sofia Ribeiro, Bárbara Guimarães e Fernanda Serrano que partilham a sua experiência com a doença na SÁBADO n.º 757, nas bancas a 31 de Outubro.