Os médicos ainda não sabem por que razão o plasmócito, as células de defesa do organismo no sangue, se multiplicam descontroladamente originando cancro. Quando isso acontece, surgem dores nos ossos, fraturas, anemia e insuficiência renal - sintomas que dificultam o diagnóstico. O mieloma múltiplo é mais comum entre a população com 50 a 70 anos e é fatal para mais de metade dos doentes. O médico do serviço de oncohematologia do Instituto Português de Oncologia de Porto, Sérgio Chacim, falou sobre a doença à SÁBADO.





O mieloma múltiplo (MM) é um cancro raro, o segundo cancro do sangue mais comum após o linfoma não-Hodgkin, representa 1% de todos os cancros e 10% de todas as doenças malignas hematológicas. O mieloma tem origem nas células do sangue que dão origem aos anticorpos – plasmócitos – que se dividem de forma anómala e desordenada, sem que se perceba exatamente o motivo desta alteração. Este excesso de plasmócitos anómalos dá origem a vários sintomas.Com a acumulação destas células malignas na medula óssea podemos encontrar lesões ósseas, dor óssea e fraturas, bem como se identifica anemia. A insuficiência renal, com mau funcionamento do rim por lesão dos rins, pode provocar edemas, náuseas e desidratação. São comuns as infeções dado que o organismo se encontra debilitado.O mieloma múltiplo não é uma doença hereditária ou contagiosa. Apesar de não haver fatores de riscos perfeitamente documentados, sabe-se que esta doença é mais provável com o avançar da idade, bem como é mais frequente nos doentes que têm uma alteração analítica que mostra aumento dos plasmócitos, detetada num exame de eletroforese [separação de moléculas] de proteínas.A sua incidência aumenta com a idade: as pessoas, à medida que envelhecem, têm mais probabilidade de vir a desenvolver esta doença.Existem muitos tratamentos disponíveis, que são ajustados ao doente. Os tratamentos de quimioterapia são usados, com vários fármacos, orais ou intravenosos, de forma a tentar controlar a doença, diminuindo a carga tumoral que cada doente tem, com o mínimo possível de efeitos secundários, para que o doente tente manter o seu quotidiano. Ao longo da doença é provável que o doente tenha períodos livres de tratamento, bem como fases de tratamento ativo.O mieloma múltiplo é atualmente uma doença incurável, mas é possível controlar a doença com vários tratamentos que se podem suceder. A sobrevivência dos doentes é muito individualizada – os doentes fisicamente mais capazes podem beneficiar de autotransplante de medula óssea, de forma a atrasar o mais possível a necessidade de re-tratamento desta doença. Infelizmente os doentes mais frágeis não devem ser agredidos por estratégias terapêuticas mais eficazes, mas também mais tóxicos!A esperança de vida destes doentes tem melhorado consideravelmente, graças à inovação que a investigação clínica tem permitido. Existem diferentes fármacos disponíveis, em várias combinações, que são ajustados a cada caso. Cada vez mais doentes acedem ao autotransplante de medula óssea, dadas as boas condições de suporte oferecidas. Existem hoje possibilidades reais de tratamento que eram apenas sonhadas há um par de anos! Vários tratamentos que são acessíveis apenas em âmbito de ensaio clínico hoje, serão uma realidade para os doentes nos anos vindouros.O estudo publicado pelo IPO do Porto espelha a realidade nacional, em que se verifica que os doentes mais frágeis, com mais idade e doenças associadas, vão ser menos direcionados para estratégias terapêuticas mais agressivas, e mais eficazes, mas também mais tóxicas, o que se compreende facilmente. A dificuldade está em selecionar a melhor estratégia para cada caso individualmente, ponderando os riscos e benefícios de cada uma.