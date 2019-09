É estudante acabado de chegar à universidade? Precisa de tempo sozinho

Uma equipa de investigadores da Universidade de Rochester nos Estados Unidos, da Universidade de Carleton no Canadá e da Universidade de Ghent na Bélgica defendem que é importante os estudantes passarem tempo sozinhos. O estudo foi publicado no jornal norte-americano Motivation and Emotion.

Na transição do ensino secundário para a faculdade, muitos jovens têm dificuldades em fazer novos amigos, deixar velhos amigos ou encaixar no universo universitário. A longo prazo, estes obstáculos podem afetar o seu desempenho académico. Quando isso acontece, os estudantes têm tendência a isolar-se, algo que pode afetar bastante a sua saúde mental, levando à depressão.

O novo estudo afirma que os estudantes devem passar tempo sozinhos mas de uma forma positiva. "Estas descobertas destacam a importância de cultivar a capacidade de desfrutar e valorizar o tempo solitário como uma experiência significativa, em vez de tentar ignorá-lo, ou escapar dele", disse Thuy-vy Nguyen, a autora principal do estudo.

Um dos objetivos da pesquisa foi mostrar a diferença entre a solidão útil e a solidão prejudicial. De acordo com os investigadores, é fundamental ter motivação para passar tempo sozinho pois aumenta a auto-estima e aumenta o sentimento de relação com os outros. Se o estudante passar tempo sozinho com uma motivação negativa, é mais provável que se sinta isolado e privado socialmente.

A equipa realizou dois estudos, um com 147 estudantes do primeiro ano de uma universidade dos Estados Unidos – sobre auto-estima – e outro com 223 estudantes do Canadá – sobre solidão e relacionamento. Descobriram que os alunos que valorizam e desfrutam do seu tempo sozinhos têm mais saúde psicológica, esse tempo ajuda-os a desligarem-se das pressões sociais e têm mais motivação para estar na faculdade.

Este estudo também confirmou uma teoria dos anos 50, do pediatra e psicanalista Donald Woods Winnicott, que dizia que os pais desempenham um papel importante na formação da capacidade dos seus filhos de estarem sozinhos, dando-lhes tempo para brincarem sozinhos.

Ngyyen recorda: "Estar sozinho não faz de ti um solitário, o que é um estereótipo muito fácil de interiorizar quando se está na faculdade – especialmente quando pensamos que todos ao nosso redor estão a socializar quando não estamos lá. A solidão é uma experiência pessoal para todos, por isso é um momento para aproveitarmos, se quisermos, e apenas explorar diferentes maneiras de torná-la uma experiência significativa e agradável".