O plástico está a cobrir o mundo e um dos grandes responsáveis é o chá. De acordo com um estudo realizado pela Universidade McGill, no Canadá, um único saco de chá liberta cerca de 11,6 mil milhões de partículas de microplástico e 3,1 mil milhões de partículas de nanoplásticos - tudo concentrado numa chávena de chá.



Investigadores, citados pela CNN, debruçaram-se sobre os efeitos de quatro diferentes sacos de chá disponíveis no marcado quando fervidos em água e concluíram que as substâncias plásticas libertadas superam milhares de vezes as quantidades encontradas noutros tipos de comidas e bebidas.



As consequências para a saúde destas micro e nanopartículas são ainda desconhecidas mas um estudo apresentado este ano revelou que os seres humanos consomem uma média de 5 gramas de plástico todas as semanas - o equivalente ao peso de um cartão de crédito em plástico.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou no passado mês de agosto, através de uma revisão prévia aos riscos de plásticos em garrafas de água, que microplásticos "não apresentam ser um risco aos níveis atuais" mas que era necessária informação complementar para avaliar as consequências para a saúde humana.