Mulheres pré-históricas também caçavam animais de grande porte

Quando em 2018 o arqueólogo Randall Haas e a sua equipa encontraram as ossadas de um caçador enterrado há mais de 9 mil anos em Wilamaya Patjxa, nos Andes peruanos, pensaram: "Ele devia ter sido um grande caçador, uma pessoa mesmo importante na altura". Ao lado das ossadas, estavam várias ferramentas ligadas à caça de animais de grande porte.Mas as análises feitas às ossadas revelaram outra coisa: que não era um caçador, mas uma caçadora. Depois desta descoberta, Haas e a sua equipa continuaram a investigar zonas de enterro de humanos pré-históricos e concluíram que entre 30 e 50% de caçadores de animais de grande porte eram mulheres, de acordo com a revista National Geographic. Pelo menos mais dez mulheres foram encontradas junto aos seus artefactos de caça. Essas investigações foram divulgadas num estudo publicado a 4 de novembro no jornal Science Advances Os peritos acreditavam que os homens pré-históricos caçavam enquanto as mulheres tratavam dos filhos. Contudo, essa ideia tem vindo a ser disputada por descobertas como esta. Junto às ossadas deste elemento do sexo feminino que morreu quando tinha entre 17 e 19 anos, estavam armas afiadas para matar mamíferos grandes; pedras para partir ossos ou esfolar; e ferramentas para cortar a carne. Também foram encontrados ossos de antepassados de lama e veado.Por outro lado, os arqueólogos só conseguem assegurar que o elemento é do sexo biológico feminino - deixando a possibilidade de que podia viver como um elemento do sexo masculino. As armas também podem ter sido deixadas junto do corpo por motivos simbólicos ou devido a crenças religiosas.