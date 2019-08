Aymeric Caron Foto: Getty Images

As pessoas não devem matar mosquitos mas sim encarar as picadas destes insetos como "doações de sangue". Quem o defende é o ativista francês pelos direitos dos animais Aymeric Caron, que acredita que quando os mosquitos ou melgas nos picam, "estamos a ser atacados por uma mãe a tentar nutrir os seus futuros filhos".Segundo o Independent , o também apresentador de televisão defende que estes insetos precisam de sangue humano para obterem proteína para os seus ovos e que uma fêmea não tem escolha a não ser "arriscar a vida pela vida dos seus bebés".Caron acredita que as pessoas devem encarar as picadas destes insetos como uma "doação de sangue" que se faz a esta espécie. A única exceção, diz, acontece nos países africanos onde a malária é uma fatalidade para muitas pessoas.