Algumas pessoas passam o verão inteiro sem serem picadas por mosquitos enquanto outras são constantemente vítimas destes pequenos ataques. Porquê?

Há uma série de fatores que explicam este fenómeno. Principalmente, tem a ver com o ambiente químico que nos rodeia: os mosquitos usam como vantagem o ambiente com comportamentos especializados e órgãos sensoriais para encontrar as vítimas, seguindo os subtis traços químicos que os corpos deixam.

Particularmente, os mosquitos utilizam o dióxido de carbono para encontrar os seus "hospedeiros", provindo de que quando expiramos. Quando isto acontece, o dióxido de carbono não se mistura imediatamente com ar, ficando temporariamente em suspensão, o que permite que os mosquitos o sigam como se tratassem de migalhas.

"Os mosquitos começam a orientar-se com as evidências de carbono e continuam a voar contra o vento à medida que sentem concentrações mais altas do que normal do que o ar habitualmente contém", explica o entomologista Joop van Loon da Universidade de Wageningen, na Holanda. Através dos vestígios de dióxido de carbono, os mosquitos conseguem detetar os seus alvos até 50 metros de distância.

Quando os mosquitos se encontram a um metro de distância de um grupo de potenciais alvos, começam a ter em conta uma série de factos: temperatura da pele, a presença de vapor de água e cor.

A variável mais importante nesta parte terá a ver com os compostos químicos produzidos pelas colónias de bactérias que vivem na nossa pele. "As bactérias convertem as secreções das nossas glândulas sudoríparas em compostos voláteis que são transmitidos pelo ar para o sistema olfativo que se situa na cabeça dos mosquitos", explicou o cientista à Live Science.

Estes cocktail de químicos é complexo, contendo mais de 300 compostos que variam de pessoa para pessoa de acordo com a sua genética e ambiente.

"Se se comparar um pai e uma filha no mesmo lar, poderá haver diferentes rácios de químicos que os micróbios produzem", esclareceu Jeff Riffell, um professor da Universidade de Washington, nos EUA.

Por exemplo, pessoas com uma maior diversidade de micróbios na pele tendem a ter menos dentadas de mosquitos do que aquelas com menos compostos microbianos, defende um estudo de 2011 publicado na revista Plos One.

Estas ténues diferenças na composição destes compostos químicos também influenciam o número de dentadas que uma pessoa recebe.

"Os mosquitos adoram a cor preta", acrescenta ainda o cientista.